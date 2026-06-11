قدم.. افتتاح مبهر للنسخة 23 من منافسات كأس العالم 2026 والمطربة الكولومبية شاكيرا تؤدي الأغنية الرسمية للبطولة وسط حشد غفير من الجماهير في ملعب "أزتيكا" بمكسيكو سيتي

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

شهد ملعب "أزتيكا" بمكسيكو سيتي، الخميس رسميا، حفل افتتاح النسخة 23 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، بعرض فني شاركت فيه المطربة الكولومبية العالمية شاكيرا بأداء الأغنية الرسمية للمونديال.

وجاء الحفل قبل المباراة الافتتاحية للبطولة والتي جمعت المكسيك، أحد الدول المضيفة مع الولايات المتحدة وكندا، وجنوب إفريقيا، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا جمهورية تشيكيا وكوريا الجنوبية.

واحتشد أكثر من 80 ألف متفرج داخل مدرجات الملعب، لمتابعة الحفل الموسيقي الذي استمر لنحو عشرين دقيقة اختتمته المغنية الكولومبية شاكيرا بتأدية الأغنية الرسمية للمونديال "داي داي" (هيا هيا)، بمشاركة النيجيري بورنا بوي، في مزيج يجمع بين البوب اللاتيني وإيقاعات الأفروبيتس.

وكما حدث قبل 16 عاما، كانت شاكيرا نجمة هذا الحفل، فبعد النشيد الرسمي لمونديال جنوب إفريقيا 2010، "واكا واكا" الذي تحول إلى أغنية ناجحة، ظهرت الكولومبية، مرتدية نظارات شمسية وبذلة صفراء وتنورة بنفسجية، لتقدم أغنيتها وسط عشرات الراقصين والراقصات.

قبلها، تعاقبت على المسرح فرقة "مانا" المكسيكية، ومغني البوب الفنزويلي داني أوشن، وفرقة "لوس أنخليس أسوليس"، ونجم الريغيتون الكولومبي جيه بالفين، وكذلك الإسبانية-المكسيكية بيليندا، وذلك عقب لوحة افتتاحية جسدت راقصين يرتدون أزياء من السكان الأصليين، تتوجهم ريشات كبيرة، ونساء بملابس تقليدية، على إيقاع قارعي الطبول.

وتضمن الحفل أيضا عروضا بصرية تعتمد على أحدث تقنيات الليزر والهولوغرام، حيث تم تقديم لوحة فنية ضخمة تمثل الدول الثلاث المستضيفة في إطار رسالة رمزية عن الوحدة والتنوع الثقافي بين الشعوب، وهو ما يعكس الفلسفة الجديدة التي تعتمد عليها بطولات كأس العالم في ربط الرياضة بالثقافة والفن والتكنولوجيا.

كما تضمن الحفل موكبا رمزيا للأعلام شارك فيه ممثلون عن المنتخبات الـ48 المشاركة في البطولة لأول مرة في تاريخ كأس العالم، حيث تم تقديم عرض بصري مميز يبرز تنوع القارات والمنتخبات المشاركة، في خطوة تعكس التطور الكبير في نظام البطولة الجديد، الذي يشهد توسعا غير مسبوق في عدد الفرق المشاركة.