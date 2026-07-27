حقق المنتخب الجزائري فوزا على نظيره السنغالي في المباراة الافتتاحية للبطولة، بهدفين لصفر، على أرضية الملعب الأولمبي بالعاصمة الرباط..

قدم.. افتتاح النسخة الـ16 من كأس أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب حقق المنتخب الجزائري فوزا على نظيره السنغالي في المباراة الافتتاحية للبطولة، بهدفين لصفر، على أرضية الملعب الأولمبي بالعاصمة الرباط..

الرباط / الأناضول



افتُتحت، مساء الأحد، بالعاصمة المغربية الرباط، منافسات النسخة السادسة عشرة من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات "المغرب 2026"، بمشاركة 16 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وحقق المنتخب الجزائري للسيدات فوزا على نظيره السنغالي بهدفين دون رد، في المباراة الافتتاحية للبطولة التي أقيمت على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات المغرب، وكينيا، والجزائر، والسنغال.

فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات جنوب إفريقيا، وكوت ديفوار، وبوركينا فاسو، وتنزانيا، بينما تضم المجموعة الثالثة نيجيريا، وزامبيا، ومصر، ومالاوي، كما تضم المجموعة الرابعة منتخبات غانا، والكاميرون، ومالي، والرأس الأخضر.

وتُعد نسخة 2026 الأكبر في تاريخ كأس أمم إفريقيا للسيدات، بعد رفع عدد المنتخبات المشاركة من 12 إلى 16.

وتقام مباريات البطولة في مدينتي الرباط والدار البيضاء، على أن تحتضن العاصمة المغربية المباراة النهائية في 16 أغسطس/آب المقبل.

وتكتسب البطولة أهمية إضافية لكونها مؤهلة إلى كأس العالم للسيدات المقرر تنظيمها في البرازيل عام 2027.

وتتأهل المنتخبات الأربعة التي تبلغ الدور نصف النهائي مباشرة إلى المونديال، فيما تحصل القارة الإفريقية على مقعدين إضافيين عبر الملحق العالمي.