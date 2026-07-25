وفق ما أعلن الاتحاد الإفريقي عقب اجتماع له السبت، بخصوص المشاركة بالبطولات الإفريقية..

قدم.. اعتماد مشاركة الزمالك وبيراميدز في الأبطال والأهلي في الكونفيدرالية وفق ما أعلن الاتحاد الإفريقي عقب اجتماع له السبت، بخصوص المشاركة بالبطولات الإفريقية..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

اعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم أسماء الأندية المصرية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، ليحسم بذلك شكل المشاركة القارية في الموسم الجديد.

وقرر الاتحاد، خلال اجتماعه السبت برئاسة هاني أبو ريدة، مشاركة ناديي الزمالك وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، باعتبارهما بطل الدوري المحلي ووصيفه، فيما يشارك الأهلي وزد في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تقدم بطلب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لدراسة زيادة عدد الأندية المصرية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، بما يسمح بمشاركة الأهلي في البطولة القارية بدلا من الكونفيدرالية، إلا أن الاتحاد القاري لم يصدر حتى الآن أي قرار، سواء بالموافقة أو الرفض.

كما قرر الاتحاد المصري، خلال الاجتماع ذاته، تشكيل لجنة لصياغة بنود تجديد التعاقد مع المدير الفني للمنتخب الأول حسام حسن، تمهيدا لعرض نتائج أعمالها على رئيس الاتحاد.

وقاد حسام حسن منتخب مصر إلى بلوغ ثمن نهائي كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخ "الفراعنة"، خلال البطولة التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، واختتمت في وقت سابق من الشهر الجاري بتتويج المنتخب الإسباني باللقب.

