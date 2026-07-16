قدم.. اعتزال أكبر حارس مرمى في كأس العالم 2026

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن كريغ غوردون، حارس مرمى المنتخب الاسكتلندي لكرة القدم، الخميس، اعتزاله رسميا عن عمر 43 عاما، بعدما سجل اسمه في تاريخ كأس العالم 2026، كأكبر لاعب سنا ضمن قوائم المنتخبات المشاركة في البطولة.

وقال غوردون، في مقطع فيديو مؤثر عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي لنادي هارت أوف ميدلوثيان: "لم أرغب قط في أن ينتهي الأمر، لكن لا بد من أن ينتهي"، "لقد عشت أحلامي، وأنا ممتن للغاية لذلك".

وأضاف: "لكل شخص أحلام. أحلامي ربما لم تكن مختلفة عن أحلام معظم الأطفال، اللعب لناديّ وبلدي؛ هارت أوف ميدلوثيان واسكتلندا".

وأنهى غوردون، فترته الثانية مع ناديه الأم هارت أوف ميدلوثيان هذا الصيف، وكان جزءا من تشكيلة منتخب اسكتلندا لكأس العالم 2026، لكنه لم يلعب حيث كان بديلا في المباريات الثلاث التي خاضها المنتخب الاسكتلندي في دور المجموعات.

وبدأ غوردون مسيرته الاحترافية عام 2001، واستمر في اللعب لأكثر من 766 مباراة مع فرق هارتس وسلتيك وسندرلاند واسكتلندا، منها 13 مباراة على سبيل الإعارة إلى نادي كودنبيث في موسم 2001-2002.

انتقل الحارس الاسكتلندي من تاينكاسل إلى سندرلاند عام 2007، حيث دفع النادي الإنجليزي مبلغا قياسيا بريطانيا آنذاك قدره 9 ملايين جنيه إسترليني (10.6 ملايين يورو) لحارس مرمى.

وقدم غوردون واحدة من أشهر التصديات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز عندما أنقذ مرماه من تسديدة زات نايت، لاعب بولتون واندررز، من مسافة قريبة عام 2010.

ومع ذلك، أثرت إصابة خطيرة في الركبة على فترة وجوده في ملعب النور، وفي نهاية فترة الخمس سنوات التي قضاها، دخل في فترة عامين بعيدا عن اللعبة لإعادة التأهيل والتدريب.

انضم غوردون، إلى سلتيك عام 2014 وفاز بأول لقب له في الدوري، وأضاف أربعة ألقاب أخرى خلال ست سنوات حافلة بالألقاب قبل عودته إلى هارتس.

وفي عام 2022، تعرض لكسر مزدوج في الساق أدى إلى ابتعاده عن الملاعب لفترة أخرى، لكن الحارس المخضرم تعافى وعاد إلى اللعب.

مثّل غوردون منتخب اسكتلندا لأول مرة عام 2004، ووصل مجموع مشاركاته الدولية إلى 84 مباراة، وكان آخر ظهور له في فوز اسكتلندا على كوراساو قبل كأس العالم في مايو/أيار الماضي، وكانت آخر مباراة له مع هارتس في التعادل 2-2 مع ناديه السابق سلتيك في يناير/ كانون الثاني الماضي.