بعد 16 يوما فقط من توليهما المسؤولية؛ بسبب اعتراضهما على استبعاد بيرلو من قائمة الترشح لتدريب المنتخب الأول..

قدم.. استقالة مالديني وليوناردو من الاتحاد الإيطالي بعد 16 يوما فقط من توليهما المسؤولية؛ بسبب اعتراضهما على استبعاد بيرلو من قائمة الترشح لتدريب المنتخب الأول..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



استقال باولو مالديني وليوناردو، الاثنين، من منصبيهما مديرا ومستشارا في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بعد فشل محاولة تعيين أندريا بيرلو مدربا للمنتخب الوطني، بسبب ارتباط الأخير بشركة المراهنات الروسية "فونبيت".

وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، سيغادر اللاعبان السابقان المشروع بعد 16 يوما فقط من توليهما المسؤولية، بسبب استيائهما من قرار الرئيس جيوفاني مالاغو بمعارضة تعيين بيرلو مدربا جديدا للمنتخب الأول.

وأفادت أن مالديني وليوناردو قدما استقالتيهما إلى رئيس الاتحاد الإيطالي بعد ظهر الاثنين، بعد رفض ترشيح بيرلو بشكل نهائي بسبب الأزمات السياسية المتعلقة باتفاقية رعاية موقعة مع شركة المراهنات الروسية "فونبيت".

وكشفت مراجعة الوثائق أن عقد بيرلو مع الشركة الروسية هو اتفاق شخصي مستقل، ولا يرتبط بعمله التدريبي مع نادي دبي يونايتد إف سي الإماراتي، وهو ما زاد من حرج موقف الاتحاد في ظل استمرار التوتر بين إيطاليا وروسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022.

ويرى مالديني أن التراجع عن تعيين بيرلو لم يكن نابعا من اعتبارات فنية، بل من ضغوط خارج الإطار الرياضي، معتبرا أن ذلك يمثل تدخلا في الصلاحيات التي منحت له عند تكليفه بقيادة المشروع الفني للاتحاد.

وباستبعاد بيرلو من قائمة المرشحين، يبرز اسم روبرتو مانشيني، الذي سبق تدريب المنتخب في الفترة من 2018 حتى 2023 وقاد الآزوري للقب يورو 2020، هو المرشح الأبرز حاليا، بينما يبقى أنطونيو كونتي بعيدا عن المنافسة، إذ لم يتم بعد التواصل معه.