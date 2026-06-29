المنتخب غادر من دور المجموعات بعد حصد نقطتين فقط في المجموعة الثامنة..

قدم.. استقالة رئيس الاتحاد السعودي إثر الخروج من مونديال 2026 المنتخب غادر من دور المجموعات بعد حصد نقطتين فقط في المجموعة الثامنة..

إسطنبول/ أحمد حسن / الأناضول

أعلن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، الاثنين، استقالته عقب خروج المنتخب الأول من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، بعد اكتفائه بنقطتين في المجموعة الثامنة.

وقال المسحل عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن مجلس إدارة الاتحاد "بذل كل ما يستطيع لخدمة كرة القدم السعودية".

وأضاف أن عدم التأهل إلى الدور المقبل "نتيجة لا ترقى إلى طموحاتنا جميعا".

وأعلن تحمله المسؤولية كاملة واعتذاره للجماهير عن الإخفاق في تحقيق النتائج المرجوة.

والمسحل ذكر أنه انطلاقاً من قناعته بأن المسؤولية تقتضي إتاحة الفرصة لمرحلة جديدة، قرر عدم الاستمرار حتى نهاية الدورة الحالية، على أن يتم البدء بإجراءات فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة جديد وفق اللوائح.

وشدد على أنه سيظل داعماً لكرة القدم السعودية رغم مغادرته المنصب.

وأنهى المنتخب السعودي مشاركته في البطولة في المركز الأخير ضمن مجموعته، بعد تعادلين أمام أوروغواي والرأس الأخضر وخسارة أمام إسبانيا، ليغادر من الدور الأول للمرة الثانية توالياً.

ومنذ سنوات تشهد السعودية استثمارات رياضية كبيرة، شملت التعاقد مع عدد من النجوم العالميين، في إطار جهود لرفع مستوى كرة القدم السعودية.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم بين 11 يونيو/ حزيران الجاري و19 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 48 منتخباً.