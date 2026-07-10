قطر خرجت من الدور الأول لكأس العالم 2026 بعد تعادل وخسارتين

قدم.. استقالة البوعينين من رئاسة الاتحاد القطري بعد وداع المونديال قطر خرجت من الدور الأول لكأس العالم 2026 بعد تعادل وخسارتين

إسطنبول/ الأناضول

أعلن جاسم بن راشد البوعينين، الخميس، استقالته من رئاسة مجلس إدارة الاتحاد القطري لكرة القدم، عقب خروج منتخب بلاده من الدور الأول لكأس العالم المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وودعت قطر البطولة بعد تعادلها مع سويسرا 1-1، وخسارتها أمام كندا صاحبة الأرض 6-0، ثم أمام البوسنة والهرسك 3-1.

وكانت قطر، التي استضافت كأس العالم 2022، تأهلت إلى نسخة 2026 لأول مرة عبر التصفيات، من خلال الملحق الآسيوي.

وقال البوعينين، عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "يبقى أثر الخطى شاهدا على ما تحقق من إنجازات، وما أُسس من عمل أثمر نجاحا ملموسا".

وأضاف: "كانت مرحلة مليئة بالتحديات، لكن بالإصرار والإخلاص تحولت الطموحات إلى واقع، وتحققت أهداف ظن البعض أنها بعيدة المنال".

وتابع: "أعلن استقالتي بعد 3 سنوات خدمت فيها كرئيس لمجلس إدارة الاتحاد القطري لكرة القدم".

وقال البوعينين: "أغادر وقد تشرفت بالعمل مع بعض من الزملاء الأوفياء، حملوا الأمانة بإخلاص، فكان النجاح ثمرة طبيعية لجهودهم وتفانيهم. لهم مني خالص الشكر والتقدير".

وأضاف: "أغادر المنصب، ويبقى الوفاء للعهد، والاعتزاز بكل ما تحقق، والدعاء بأن تستمر مسيرة الكرة القطرية نحو مزيد من النجاح والتقدم والازدهار".

وتولى البوعينين رئاسة الاتحاد القطري لكرة القدم في الدورة الانتخابية 2023-2027، لكنه أعلن استقالته قبل نحو عام من نهاية ولايته، بعد أيام من خروج المنتخب من كأس العالم.