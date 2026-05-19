في رابع مشاركة له بالمونديال وبعد غياب طويل عن صفوف "السيليساو" منذ 2023

قدم.. استدعاء نيمار دا سيلفا لقائمة منتخب البرازيل في كأس العالم 2026 في رابع مشاركة له بالمونديال وبعد غياب طويل عن صفوف "السيليساو" منذ 2023

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

استدعى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي النجم المخضرم نيمار دا سيلفا إلى قائمة المنتخب البرازيلي المشارك في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، وذلك بعد غياب طويل عن صفوف "السيليساو" منذ 2023.

وقال أنشيلوتي (66 عاما) الذي تم تعيينه مدربا لبطل العالم 5 مرات العام الماضي في حفل أقيم في ريو دي جانيرو مساء الاثنين: "أمضينا العام بأكمله في تحليل أداء نيمار، وأدركنا أنه في هذه الفترة الأخيرة كان يتمتع بالاستمرارية وكان في حالة بدنية جيدة".

وبعودة نيمار إلى الفريق يعني أنه سيشارك في كأس العالم للمرة الرابعة بعد أن لعب أيضا مع البرازيل في 3 نسخ سابقة هي: 2014 في البرازيل و2018 في روسيا، و2022 في قطر.

اللاعب البالغ 34 عاما، والذي يلعب الآن لفريق سانتوس البرازيلي، هو الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي برصيد 79 هدفا في 128 مباراة، لكنه لم يلعب مع منتخب السيليساو منذ العام 2023 بسبب معاناته من الإصابات.

وكانت الشكوك قد أثيرت حول مشاركة نيمار في النهائيات المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الشهر المقبل بسبب جاهزيته، إذ شارك في 15 مباراة فقط مع سانتوس في مختلف المسابقات هذا الموسم.

واعتمد المدرب الإيطالي في تشكيلته المكونة من 26 لاعبا على أصحاب الخبرة في التشكيلة التي تستعد لمواجهة المغرب وهايتي واسكتلندا في المجموعة الثالثة، إذ يعول على الثنائي فابينيو وكاسيميرو في خط الوسط، والمدافع ماركينيوس.

وجاء على رأس القائمة فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد وزميله إندريك الذي قضى النصف الثاني من الموسم معارا لأولمبيك ليون الفرنسي، إلى جانب رافينيا جناح برشلونة، كما تم اختيار الحارس أليسون بيكر، الذي غاب عن آخر 10 مباريات لليفربول بسبب الإصابة.

ومع ذلك، يغيب مهاجم تشيلسي جواو بيدرو عن القائمة على الرغم من كونه هداف "البلوز" في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 15 هدفا وخمس تمريرات حاسمة.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو/حزيران حتى 19 يوليو/تموز ، بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول) - إيدرسون (فنربهتشه) - ويفرتون (غريميو)

المدافعون: أليكس ساندرو (فلامنغو) - بريمير (يوفنتوس) - دانيلو (فلامنغو) - دوغلاس سانتوس (زينيت) - غابرييل (آرسنال) - روجر إيبانيز (الأهلي السعودي) - ليو بيريرا (فلامنغو) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان) - ويسلي (روما)

لاعبو الوسط: برونو غيمارايش (نيوكاسل يونايتد) - كاسيميرو (مانشستر يونايتد) دانيلو (بوتافوغو) - فابينيو (الاتحاد السعودي) - لوكاس باكيتا (فلامنغو)

المهاجمون: إندريك (ليون) - غابرييل مارتينيلي (آرسنال) - إيغور تياغو (برينتفورد) - لويس هنريكي (زينيت) - ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد) - نيمار (سانتوس) - رافينيا (برشلونة) - رايان (بورنموث) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).