قدم.. استبعاد لويس سواريز من قائمة الأوروغواي في المونديال بعد أن فضل المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا الاعتماد على لاعبين أصغر سنا..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

استبعد الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، مدرب منتخب الأوروغواي، الأحد، النجم المخضرم لويس سواريز، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، من القائمة النهائية للسيليستي المشاركة في كأس العالم 2026 والمكونة من 26 لاعبا.

كان سواريز، البالغ من العمر 39 عاما، والذي شارك في 4 نسخ سابقة من المونديال، قد ترك الباب مفتوحا أمام عودته الدولية، قائلا إنه سيتراجع عن اعتزاله إذا لزم الأمر وتم استدعاؤه لصفوف المنتخب الوطني بعد غياب دام 20 شهرا.

وفي وقت سابق، انتقد سواريز، مهاجم برشلونة السابق، أسلوب إدارة بيلسا للمنتخب، حيث اتهمه بفرض أسلوب إدارة صارم ومقيد تسبب في إحداث شقاق داخل صفوف الفريق، لكنه تراجع لاحقا وأبدى ندمه واعتذر عن توقيت تصريحاته.

كما جرى أيضا استبعاد لاعب القادسية السعودي ناهيتان نانديز (30 عاما) الذي خاض عدة مباريات مع الأوروغواي في تصفيات كأس العالم، لكن بيلسا استبعد المخضرمين لصالح تشكيلة تضم لاعبين في مقتبل العمر.

ويتمحور الفريق حول العمود الفقري الدفاعي بقيادة رونالد أراوخو، وخوسيه ماريا خيمينيز، وماتياس أوليڤيرا، وفي الوسط فيديريكو فالفيردي، ورودريغو بينتانكور، ومانويل أوغارتي، ونيكولاس دي لا كروز، بينما يقود خط الهجوم داروين نونيز.

ويلعب منتخب الأوروغواي ضمن المجموعة الثامنة، حيث يستهل مشواره بمواجهة منتخب السعودية في 15 يونيو/حزيران المقبل، قبل أن يلعب مع منتخب الرأس الأخضر ثم يختتم مباريات الدور الأول بلقاء إسبانيا.

وضمت تشكيلة المنتخب الأوروغواياني في حراسة المرمى: سيرجيو روشيه (إنترناسيونال)، فرناندو موسليرا (إستوديانتس لا بلاتا)، سانتياغو ميلي (جونيور إف سي).

في الدفاع: غييرمو فاريلا، ماتياس فينا (فلامينغو)، رونالد أراوخو (برشلونة)، خوسيه ماريا خيمينيز (أتلتيكو مدريد)، سانتياغو بوينو (ولفرهامبتون)، سيباستيان كاسيريس (كلوب أمريكا)، ماتياس أوليفيرا (نابولي)، خواكين بيكريز (بالميراس).

لاعبو الوسط: مانويل أوغارتي (مانشستر يونايتد)، إيميليانو مارتينيز (بالميراس)، رودريغو بنتانكور (توتنهام)، فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد)، أوغستين كانوبيو (فلومينسي)، خوان مانويل سانابريا (أتلتيكو سان لويس)، جيورجيان دي أراسكايتا، ونيكولاس دي لا كروز (فلامينغو)، رودريغو زالازار (براغا). فاكوندو بيليستري (باناثينايكوس)، ماكسيميليانو أراوخو (سبورتينغ لشبونة)، برايان رودريغيز (كلوب أمريكا).

خط الهجوم: رودريغو أغيري (كلوب أمريكا)، فيديريكو فيناس (ريال أوفييدو)، داروين نونيز (الهلال).