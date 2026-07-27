قدم.. استبعاد أندريا بيرلو من الترشح لتدريب المنتخب الإيطالي بعد اعتراضات من مسؤولي اتحاد الكرة وسياسيين بسبب صلاته بشركة مراهنات روسية ..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أكد نجم الكرة الإيطالية السابق أندريا بيرلو، الاثنين، أنه لم يعد مرشحا لتولي منصب المدير الفني للمنتخب الأول، بعد أن أثارت علاقاته التجارية بشركة مراهنات روسية انتقادات ومعارضة لتعيينه مديرا فنيا للآزوري.

وبرز اسم بيرلو، الفائز بكأس العالم 2006 في ألمانيا والبالغ من العمر 47 عاما، مرشحا رئيسيا ليحل محل جينارو غاتوزو، بعد أن رفض الإسباني بيب غوارديولا تولي المنصب، ومن قبله كارلو أنشيلوتي.

ومع ذلك، خضع ترشيح بيرلو للمراجعة بسبب دوره سفيرا عالميا لشركة المراهنات الروسية "فونبيت"، ما أثار اعتراضات من مسؤولي الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ومشرعين في البرلمان الإيطالي.

ودافع بيرلو عن علاقته بالشركة في منشور عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، مشيرا إلى أنه أُبلغ، الأحد، بأنه لم يعد مرشحا لتدريب المنتخب الإيطالي.

وقال بيرلو: "في الأيام القليلة الماضية، تابعت بمرارة شديدة الجدل الذي دار حول اسمي وإمكانية تولي منصب المدير الفني للمنتخب الإيطالي، واحتراما للمؤسسات والاتحاد وجميع المعنيين، فقد فضلت التزام الصمت حتى الآن. ومع ذلك، أشعر أنه من واجبي توضيح بعض الأمور".

وأضاف: "طوال مسيرتي المهنية، بداية كلاعب كرة قدم والآن كمدرب، التزمت التزاما تاما بقوانين الدول التي عملت فيها وبالعقود التي وقعتها. وقد نشأ التعاون المهني الذي أثار الجدل مؤخرا في إطار مسيرتي المهنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ذو طابع تجاري ورياضي بحت".

واستطرد: "إن إضفاء معنى سياسي على هذا التعاون يعني أن تُنسب إليّ معتقدات لم أعبر عنها قط ولا تنتمي إليّ. وأود أن أشكر مالديني وليوناردو على الاحترام والثقة اللذين أظهراهما لي. أعرف خبرتهما وتفانيهما وحبهما الذي لطالما كرّساه لكرة القدم الإيطالية".

واختتم: "أشعر بالأسف لأن خيارا رياضيا جرى جره بسرعة إلى نقاش عام انتهى بنسب معانٍ ونوايا إليّ لا تخصني. وحبي لإيطاليا لا يعتمد على وظيفة، فهو جزء من تاريخي وهويتي، وسيبقى معي دائما".

وكان بيرلو، الذي يدرب حاليا فريق دبي يونايتد إف سي، أحد فرق دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، قد وقّع اتفاقية سفير مع شركة المراهنات الروسية "فونبيت" في أكتوبر/ تشرين الأول.

وازداد التدقيق في علاقات بيرلو بالشركة بعد ظهوره إلى جانب زميله السابق في المنتخب الإيطالي ماركو ماتيراتزي، في ملعب لوزنيكي بموسكو، خلال حدث نظمته شركة فونبيت، ما أثار انتقادات في ظل استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.

ويتولى باولو مالديني، المدير الفني للاتحاد الإيطالي لكرة القدم والمدافع السابق لنادي إيه سي ميلان والمنتخب الإيطالي، مسؤولية تحديد مدرب المنتخب الوطني المقبل، الذي سيقود حملة أبطال العالم أربع مرات للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2030، بعد فشل المنتخب في الوصول إلى البطولات العالمية الثلاث الأخيرة.