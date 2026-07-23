"فوزينها" تفوق في التصويت على الإسباني أوناي سيمون الفائز بجائزة أفضل حارس في البطولة

قدم.. اختيار حارس الرأس الأخضر ضمن التشكيلة المثالية لكأس العالم "فوزينها" تفوق في التصويت على الإسباني أوناي سيمون الفائز بجائزة أفضل حارس في البطولة

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

اختير حارس مرمى الرأس الأخضر "فوزينها"، ضمن التشكيلة المثالية لكأس العالم 2026 التي تم التصويت عليها من قبل الجماهير، في مفاجأة من العيار الثقيل بعدما جاء على حساب الإسباني أوناي سيمون، الفائز بجائزة أفضل حارس في البطولة.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأربعاء، عبر حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، قائمة مكونة من 11 لاعبا في جميع المراكز يمثلون 6 منتخبات فقط من إجمالي 48 منتخبا شاركت في البطولة، خلت من أي لاعب عربي.

وتصدر فوزينها، قائمة حراس المرمى بنسبة 39.6 بالمئة بعد سلسلة من العروض الرائعة مع منتخب الرأس الأخضر الذي شارك لأول مرة في كأس العالم وودع من دور الـ32، ليحصل الحارس المخضرم على مكانه في التشكيلة المثالية.

الحارس البالغ من العمر 40 عاما، والذي كان بلا ناد بعد مغادرته فريق تشافيز البرتغالي من الدرجة الثانية قبل بطولة كأس العالم، قدم 7 تصديات ليقود منتخب الرأس الأخضر إلى التعادل السلبي مع منتخب إسبانيا، المتوج باللقب لاحقا.

كما ساهم فوزينها بتألقه في إجبار الأرجنتين، التي وصلت إلى المباراة النهائية، على خوض وقت إضافي في دور الـ32 قبل أن تحسم المواجهة بنتيجة 3-2 بصعوبة.

وشهدت التشكيلة أيضا تواجد النرويجي إيرلينغ هالاند بعدما حصل على 27.5 بالمئة من الأصوات، بقيادته لمنتخب بلاده إلى ربع نهائي كأس العالم لأول مرة.

وسجل مهاجم مانشستر سيتي 7 أهداف في 5 مباريات، بما في ذلك هدفان عندما أقصى منتخب النرويج منتخب البرازيل حامل اللقب 5 مرات بنتيجة 2-1 في دور الـ16 قبل أن تنتهي مسيرتهم أمام إنجلترا.

فيما ضمت باقي التشكيلة لاعبين من المنتخبات الأربعة التي تأهلت إلى الدور نصف النهائي للبطولة وهي إسبانيا والأرجنتين وإنجلترا وفرنسا.

وجاءت التشكيلة كالتالي:

حراسة المرمى: فوزينها (الرأس الأخضر).

في الدفاع: بيدرو بورو (إسبانيا)، ليساندرو مارتينيز (الأرجنتين)، دايوت أوباميكانو (فرنسا)، مارك كوكوريلا (إسبانيا).

لاعبو خط الوسط: رودري (إسبانيا)، مايكل أوليسيه (فرنسا)، جود بيلينغهام (إنجلترا).

الهجوم: ليونيل ميسي (الأرجنتين)، إيرلينغ هالاند (النرويج)، كيليان مبابي (فرنسا).