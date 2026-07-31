بعد اجتماع لأعضائه الـ41، ليرتفع عدد المعارضين لخصخصة مسابقات الفيفا إلى 96 اتحادا وطنيا من مجموع 211 عضوا

قدم.. اتحاد "كونكاكاف" يعلن رفضه لخطة إنفانتينو بعد اجتماع لأعضائه الـ41، ليرتفع عدد المعارضين لخصخصة مسابقات الفيفا إلى 96 اتحادا وطنيا من مجموع 211 عضوا

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن اتحاد الكونكاكاف، الذي يضم 41 اتحادا لكرة القدم من أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، الخميس، رفضه رسميا لخطة الفيفا لفتح المجال أمام المستثمرين من القطاع الخاص، وذلك بعد اجتماع لأعضائه.

وأصدر الاتحاد بيانا قال فيه: "اتحاد الكونكاكاف هو اتحادٌ يجمعه حبنا لكرة القدم، حيث تأتي كرة القدم في المقام الأول، وانطلاقا من هذه الفلسفة، قمنا على مدى السنوات العشر الماضية ببناء منظمة من الصفر، تقوم على خدمة المجتمع، والحوكمة الشفافة، والاهتمام طويل الأمد بكرة القدم".

وتابع: "لقد أظهر التاريخ للفيفا ولأسرة كرة القدم ما يحدث عندما يغفل القائمون على اللعبة عن هذه القيم".

وأضاف البيان: "انطلاقا من هذا، عقد اتحاد الكونكاكاف اليوم (الخميس) اجتماعا لرؤساء اتحاداته الأعضاء البالغ عددها 41 اتحادا، إلى جانب رئيسه وأعضاء مجلسه وأعضاء مجلس الفيفا، لمناقشة اقتراح طوره وقدمه رئيس الفيفا لإنشاء (مؤسسة الفيفا المتقدمة) وبيع حصص في كأس العالم للفيفا لمستثمرين من القطاع الخاص".

وأوضح: "خلال الاجتماع، أعرب الأعضاء عن قلقهم البالغ إزاء غياب الإجراءات القانونية الواجبة في تقديم المقترح، والمهلة القصيرة المصطنعة المفروضة، وعدم وجود أي مراجعة أو موافقة من قبل هيئات إدارة الفيفا المختصة".

وواصل: "إضافة إلى ذلك، تم التساؤل عن جدوى استثمار رأس المال الخاص لتمويل برامج (فيفا فورورد) الجديدة والقائمة، وذلك في أعقاب النسخة الأكثر ربحية من كأس العالم في تاريخ الفيفا".

وشدد الاجتماع على الحاجة إلى مزيد من الشفافية والحوكمة الرشيدة، ولهذه الأسباب، فإن اتحاد الكونكاكاف واتحاداته الأعضاء الـ 41 قد اتخذوا قرارا برفض اقتراح الفيفا.

وتم تكليف أعضاء مجلس الفيفا التابعين لاتحاد كونكاكاف بالتواصل مع الفيفا لتحديد كيفية استخدام الاحتياطيات الضخمة الحالية للفيفا لزيادة تمويل برنامج "فيفا فوروارد" لتطوير كرة القدم في جميع أنحاء المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، مطالبة رئيس الفيفا باتباع أي مسألة لإجراءات الحوكمة السليمة من خلال الموظفين ومجلس الفيفا، وفقا للوائح الفيفا، من خلال هذه الإجراءات.

واختتم البيان بالقول: "يؤكد اتحاد الكونكاكاف مجددا أن مستقبل كرة القدم - وأعظم أصولها - يجب أن يبقى في أيدي عائلة كرة القدم لدينا".

وأصبح اتحاد "كونكاكاف" ثاني اتحاد قاري يرفض علانية خطة السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، لبيع حصة ملكية في كأس العالم للمستثمرين وتعيين نفسه مفوضا، بعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الذي يضم 55 اتحادا أهليا.

وهذا يعني أنه في غضون ساعات قليلة، رفض ما مجموعه 96 عضوا من أعضاء الفيفا، من أصل 211 عضوا، هذه المحاولة لخصخصة مسابقات الفيفا وفي مقدمتها كأس العالم.