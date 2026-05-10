قدم.. اتحاد الجزائر يحسم جولة ذهاب نهائي الكونفيدرالية أمام الزمالك بالفوز بهدف دون رد في الوقت القاتل من عمر اللقاء في سيناريو درامي

إسطنبول / أحمد حسن/ الأناضول

حسم فريق اتحاد الجزائر جولة الذهاب في نهائي مسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم أمام ضيفه الزمالك المصري، بعدما تغلب عليه بهدف دون رد في الوقت القاتل، السبت، على ملعب "5 يوليو 1962".

بهذه النتيجة، تأجل حسم اللقب إلى مباراة الإياب عندما يحل الفريق الجزائري ضيفا على الزمالك، بطل نسختي 2019 و2024، باستاد القاهرة الدولي الأسبوع المقبل.

تمكن لاعبو اتحاد العاصمة، من فرض سيطرتهم على مجريات اللعب معظم أحداث الشوط الأول، وأهدر درامان كاماجاتي، وإسلام مريلي، وأحمد خلدي، وإبراهيم بن زازا، العديد من الفرص الخطيرة أمام المرمى المصري.

وفي الشوط الثاني، استمر اتحاد العاصمة في الضغط الهجومي، وأهدر كاماجاتي رأسيتين خطيرتين في الدقيقتين 48 و51، الأولى مرت بجوار القائم والثانية كانت قريبة جدا من المرمى، كما أضاع زكريا دراوي رأسية أخرى.

واستبسل خط دفاع الزمالك في التصدي للعديد من المحاولات الخطيرة، وتألق الحارس المهدي سليمان، في التصدي للعديد من الفرص الخطيرة أبرزها في الدقيقة 88 عندما أنقذ مرماه من هدف محقق أمام ريان محروز.

وسجل الزمالك هدفا من انفراد للبرازيلي خوان بيزيرا، لكن تقنية الفيديو وجهت صدمة للفريق المصري، إذ أثبتت الإعادة وجود لمسة يد على المدافع المصري حسام عبد المجيد، لتنقلب اللعبة إلى ركلة جزاء سجلها أحمد خالدي في الدقيقة 8+90.