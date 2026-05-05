قدم.. إيفرتون يعرقل السيتي ويمنح هدية ثمينة لأرسنال بعد أن فرض عليه نتيجة التعادل 3-3 في ختام الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



منح فريق إيفرتون هدية ثمينة للمتصدر أرسنال بعد أن فرض نتيجة التعادل على ضيفه مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لمثلهم، الاثنين، على ملعب "هيل ديكنسون"، في ختام الجولة الـ35 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بهذه النتيجة، فرط السيتي في نقطتين ثمينتين في مشوار المنافسة على لقب الدوري، بعد أن اكتفى بحصد نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 71 نقطة بفارق 5 نقاط خلف أرسنال المتصدر، وله مباراة أقل.

في المقابل، واصل إيفرتون نزيف النقاط للمباراة الرابعة تواليا (خسارتان وتعادلان) ليحتل المركز العاشر برصيد 48 نقطة بفارق الأهداف عن تشيلسي التاسع وفولهام صاحب المركز الحادي عشر.

وأنهت كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا الشوط الأول بالتقدم بهدف دون رد، سجله البلجيكي جيريمي دوكو في الدقيقة 43 بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى من على حدود منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، قلب إيفرتون الطاولة على السيتي، عندما نجح الفرنسي ثيرنو باري في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 68، بعد 4 دقائق فقط من نزوله كبديل، مستغلا خطأ فادحا للمدافع مارك غيهي.

ومنح جايك أوبراين "التوفيز" التقدم بهدف ثان في الدقيقة 73 من ضربة رأس متقنة بعد ركلة ركنية نفذها جيمس غارنر، وسط اعتراضات من الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مانشستر سيتي، بداعي تعرضه للإعاقة.

وأكمل باري تألقه مع إيفرتون بتسجيل الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 81 ، لكن النرويجي إيرلينغ هالاند قلص الفارق بعد دقيقتين فقط لمانشستر سيتي بتسديدة من فوق الحارس جوردن بيكفورد.

وسجل جيريمي دوكو هدف التعادل في الدقيقة 7+90 بتسديدة مقوسة بالقدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى العليا.