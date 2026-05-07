قدم.. إيفان توني يقود الأهلي للفوز على الفتح في الدوري السعودي بتسجيله "هاتريك" في الفوز بثلاثية لهدف في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

سجل الإنجليزي إيفان توني "هاتريك" ليقود فريق الأهلي للفوز على ضيفه الفتح بثلاثية لهدف، الأربعاء، على ملعب "الأمير عبد الله الفيصل" بجدة، في مباراة مؤجلة من الجولة 28 من الدوري السعودي لكرة القدم.

الفوز هو الثاني تواليا للأهلي والثاني والعشرين له هذا الموسم في المسابقة، ليرفع رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط خلف النصر المتصدر، ليتمسك بآماله الضئيلة في المنافسة على اللقب قبل 3 جولات من الختام.

في المقابل، توقف رصيد الفتح عند النقطة 33 بتلقيه الخسارة الرابعة عشرة هذا الموسم، ليحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب أندية المسابقة، بعيدا عن منطقة الهبوط.

منح توني التقدم للأهلي في الدقيقة 27 من ركلة جزاء، بعد ارتكاب عبد العزيز السويلم لخطأ ضد الجزائري رياض محرز، قبل أن يدرك الفتح التعادل في الدقيقة 50 عبر الجزائري الآخر سفيان بن دبكة.

وفي الشوط الثاني، تمكن "الراقي" من استعادة تقدمه في الدقيقة 76، عندما تسبب البديل زايدو يوسف، في ركلة جزاء بعدما أسقط البرازيلي روجر إيبانيز، مدافع الأهلي، داخل المنطقة، لينفذها توني مجددا محرزا الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه.

ولم يكتف توني بذلك، إذ أكمل الهاتريك وحسم الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسجيل الهدف الثالث بعد أن انقض داخل منطقة الست ياردات على عرضية صالح أبو الشامات، ليحولها داخل الشباك.

ورفع هاتريك توني رصيده إلى 30 هدفا في الدوري هذا الموسم ليتصدر لائحة الهدافين، متقدما بهدف واحد على المكسيكي جوليان كينونيس مهاجم القادسية، و5 أهداف أمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر.