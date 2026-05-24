مدرب منتخبها قال إنهم واجهوا مشاكل في الحصول على تأشيرات دخول أمريكية..

قدم.. إيران تغير إقامتها في المونديال من الولايات المتحدة إلى المكسيك مدرب منتخبها قال إنهم واجهوا مشاكل في الحصول على تأشيرات دخول أمريكية..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج أن منتخب بلاده سينقل مقر تدريباته في كأس العالم من مدينة توسان بولاية أريزونا الأمريكية إلى المكسيك بعد أن وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على طلب بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال تصريحات تاج في مقطع فيديو قال فيه مساء السبت إن المنتخب الإيراني سيتخذ من مدينة تيخوانا المكسيكية على الحدود بين مع الولايات المتحدة مقرا له، حسب وكالة أنباء "فارس".



وأضاف: لحسن الحظ، وبفضل الاجتماعات التي عقدناها مع مسؤولي الفيفا، وافق "فيفا" على طلبنا بتغيير البلد من الولايات المتحدة إلى المكسيك، بسبب المشاكل التي واجهناها في الحصول على التأشيرات".

ويعني ذلك أنهم يتحسبون لاحتمال تأخر الولايات المتحدة في منحهم تأشيرات دخول، مما قد يؤثر سلبا على موعد مغادرتهم وكذلك استعداداتهم.



وتابع تاج: لذلك سنتخذ من تيخوانا مقرا لنا، بالقرب من المحيط الهادئ.. إنها مدينة تقع بين المكسيك والولايات المتحدة، ولكنها تقع في المكسيك.



وأردف: ستكون المسافة بالنسبة لنا في المباراتين اللتين سنخوضهما في (مدينة) لوس أنجلوس (الأمريكية) رحلة طيران مدتها 55 دقيقة، وهو وقت أقل بكثير مقارنة بتوسان.

تاج مضى قائلا إن هذه الخطوة ستساعد في تجنب التعقيدات المتعلقة بالتأشيرات، والفريق يمكنه استخدام رحلات الخطوط الجوية الإيرانية للسفر مباشرة إلى المكسيك.

وظلت مشاركة إيران في كأس العالم موضع تساؤل لشهور في ظل الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط.



ويوجد المنتخب الإيراني في المجموعة السابعة، وسيفتتح مشواره بمواجهة نيوزيلندا بلوس أنجلوس في 15 يونيو، ثم بلجيكا في المدينة نفسها، ويختتم مبارياته في المجموعة بمواجهة مصر في سياتل.

وحاليا يتواجد المنتخب الإيراني في معسكر تدريبي بمدينة أنطاليا جنوب تركيا، وتوجه بعض أعضاء المنتخب إلى السفارة الأمريكية في أنقرة الخميس لتقديم طلبات الحصول على تأشيرة.



ومن المقرر أن يلعب المنتخب الإيراني مباراة ودية ضد منتخب غامبيا في 29 مايو، قبل أن يعلن المدرب أمير قالينوي​​​​ عن قائمته النهائية لكأس العالم بحلول 2 يونيو/ حزيران.

وتقام النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز



ومساء السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع إيران، في انتظار استكمال ترتيباته النهائية مع إيران ودول شرق أوسطية، على أن يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.

فيما قال متحدث الخارجية الإيرانية ووفد التفاوض إسماعيل بقائي إن مواقف طهران وواشنطن باتت "أكثر تقاربا"، لكن "ما تزال هناك مسائل خلافية، ونعمل على استكمال مذكرة التفاهم".

أما الوساطة الباكستانية فأعلنت في بيان للجيش، عقب مباحثات أجراها قائده في طهران، عن إحراز "تقدم مبشر" نحو التوصل إلى "تفاهم نهائي" بين الولايات المتحدة وإيران.​​​​​