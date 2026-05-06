رئيس الاتحاد الإيراني: "سنذهب إلى كأس العالم الذي تأهلنا له (في الولايات المتحدة)، ومضيفنا هو فيفا، وليس السيد ترامب أو أمريكا"

قدم.. إيران تطالب "فيفا" بضمان عدم الإساءة لبعثتها في المونديال رئيس الاتحاد الإيراني: "سنذهب إلى كأس العالم الذي تأهلنا له (في الولايات المتحدة)، ومضيفنا هو فيفا، وليس السيد ترامب أو أمريكا"

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

طالبت طهران الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتوفير ضمانات بعدم إساءة معاملة بعثة المنتخب الإيراني في الولايات المتحدة خلال نهائيات كأس العالم (المونديال).

والأسبوع الماضي، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأنه لن يُسمح لأي شخص له صلات بالحرس الثوري الإيراني بدخول الولايات المتحدة.

وقال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الثلاثاء: "سنذهب إلى كأس العالم، الذي تأهلنا له، ومضيفنا هو الفيفا، وليس السيد (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب أو أمريكا".

وتابع: "إذا قبلوا استضافتنا، فعليهم أيضا أن يقبلوا أنه لا يجب عليهم إهانة مؤسساتنا العسكرية (الحرس الثوري) بأي شكل من الأشكال".

واستدرك: "أما إذا فعلوا ذلك (أهانوا المؤسسات العسكرية)، فمن الطبيعي أن يخلق ذلك النوع نفسه من المواقف التي حدثت في كندا".

وأردف: "لذا يجب أن يكون هناك هذا النوع من الضمان حتى نتمكن من الذهاب براحة بال".

تاج مضى قائلا: "على فيفا تقديم ضمانات بعدم تعرض ‌بعثة إيران لأي إساءة في الولايات المتحدة، في حال سفر المنتخب الوطني للمشاركة في نهائيات كأس العالم".

وتتشارك الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في استضافة المونديال بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز المقبلين.

ويلعب منتخب إيران مباراتين بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية ضد نيوزيلندا في 15 يونيو وبلجيكا في 21 يونيو، ثم ضد مصر بسياتل في 26 يونيو.

وما يزال الغموض يكتنف مشاركة طهران في كأس العالم؛ بسبب الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط.

لكن واشنطن وطهران تتحدثان عن تقدم في المفاوضات، وأفادت تقارير إعلامية باقترابهما من التوصل إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب وتحديد إطار زمني لمفاوضات مفصلة.

والأسبوع الماضي عاد تاج من كندا قبل حضور اجتماع الجمعية العمومية لـ"فيفا" في مدينة فانكوفر؛ بسبب ما اعتبره الوفد الإيراني "معاملة غير لائقة" من جانب مسؤولي الهجرة.

وقال تاج آنذاك إن عودة الوفد الإيراني كان قرارا طوعيا، بينما أعلنت السلطات الكندية أن تأشيرة دخوله أُلغيت أثناء وجوده في الجو؛ بسبب صلاته بالحرس الثوري.

وفي العام 2022 أدرجت كندا الحرس الثوري الإيراني على قائمة ما تعتبرها "كيانات إرهابية"، بعد خمس سنوات ​من خطوة أمريكية مماثلة.

وإيران هي الدولة الوحيدة من بين 211 دولة عضو في "فيفا" التي لم تحضر اجتماع كندا.

وبعث الأمين العام لـ"فيفا" ماتياس جرافستروم رسالة إلى الاتحاد الإيراني أعرب فيها عن أسفه لـ"الإزعاج وخيبة ​الأمل" التي تعرض لها الوفد الإيراني في كندا.

ودعا الاتحاد الإيراني إلى اجتماع في زوريخ في 20 مايو/ أيار الجاري لبحث الاستعدادات لكأس العالم.

وقال تاج إنه سيطالب "فيفا" بضمانات واضحة بشأن كيفية معاملة البعثة الإيرانية في الولايات المتحدة.