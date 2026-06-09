إيران تتهم الولايات المتحدة بإلغاء حصتها من تذاكر كأس العالم

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

اتهم الاتحاد الإيراني لكرة القدم، الثلاثاء، الولايات المتحدة بإلغاء حصته من تذاكر مباريات دور المجموعات في بطولة كأس العالم التي تنطلق الخميس، داعيا الاتحاد الدولي "الفيفا" للتدخل.

وقال الاتحاد الإيراني في بيان: "في سلسلة من القرارات والإجراءات الخارجة عن الأطر الرياضية التقليدية من جانب الدولة المضيفة، حاولت الولايات المتحدة هذه المرة تخريب وجود المشجعين الإيرانيين في الملعب الذي سيخوض فيه المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات من كأس العالم".

وتابع: "وفقا للوائح والإجراءات المشتركة التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، يتم تخصيص 8 بالمئة من سعة التذاكر لكل مباراة للاتحادات المشاركة في كأس العالم حتى يتمكن المشجعون من كل دولة من شراء التذاكر من خلال آلية رسمية وبالتنسيق مع اتحاداتهم المعنية".

وأضاف: "بناء على ذلك، وبعد استلام الحصة ذات الصلة، بدأ الاتحاد الإيراني لكرة القدم عملية بيع تذاكر مباريات المنتخب الوطني ضد نيوزيلندا وبلجيكا ومصر من خلال موقعه الرسمي على الإنترنت".

وزاد البيان: "لكن في خطوة غير متوقعة، تم سحب الحصة المخصصة للاتحاد الإيراني لكرة القدم من هذا المجمع، وفي ظل الظروف الراهنة، لا يمكن توفير أي تذكرة لجماهير المنتخب الوطني عبر الاتحاد".

وأوضح: "يأتي هذا على الرغم من أن العديد من عشاق كرة القدم الإيرانيين كانوا وضعوا خططهم اللازمة لحضور البطولة، واثقين في الإجراءات المعلنة رسميا".

واستطرد الاتحاد: "حرمان المشجعين الإيرانيين من الحصول على الحصة القانونية والرسمية من التذاكر المخصصة يعد خطوة تتنافى مع روح المنافسات الدولية ومبدأ المساواة بين الدول المشاركة، كما أنها تثير تساؤلات جدية حول تدخل اعتبارات غير رياضية وسياسية في عملية تنظيم أكبر حدث كروي في العالم".

وتابع: "لطالما كان مشجعو كرة القدم الإيرانيون أحد أهم الأصول الروحية للمنتخب الوطني في جميع المسابقات الدولية، حيث يلتزمون بالقواعد ويحترمون المبادئ المهنية، ومن المتوقع أن تُحترم حقوقهم القانونية، تمامًا مثل مشجعي الدول الأخرى".

واختتم البيان قائلا: "لذلك، فإنه مع التعبير عن عدم الرضا عن هذه العملية، يتوقع من الفيفا ومنظمي البطولة الالتزام بمبادئ الحياد والعدالة واللوائح المعتمدة، وتهيئة الظروف اللازمة للجماهير الإيرانية للتمتع بحقوقها القانونية، وعدم السماح للقضايا خارج ملعب كرة القدم بأن تلقي بظلالها على أكبر بطولة لكرة القدم في العالم".

يأتي ذلك ضمن سلسلة من الخلافات المرتبطة بمشاركة إيران في كأس العالم منذ شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران في 28 فبراير/ شباط، ورفضت الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لنحو 15 من الإداريين وأعضاء الوفد.

كما دفعت التوترات المتصاعدة إيران إلى نقل مقر معسكرها التدريبي الخاص بالمونديال من مدينة توسان بولاية أريزونا إلى مدينة تيخوانا المكسيكية القريبة من الحدود الأمريكية.

ويستهل المنتخب الإيراني مشواره في البطولة بمواجهة نيوزيلندا في لوس أنجلوس في 15 يونيو/حزيران، قبل أن يلتقي بلجيكا في المدينة ذاتها يوم 21 يونيو، ثم يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة مصر في سياتل يوم 26 يونيو.