الدوريات الخمسة الكبرى تستحوذ على 54 بالمئة من إجمالي السوق، والدوري الإنجليزي في الصدارة

قدم.. إيرادات الكرة الأوروبية تتجاوز 40 مليار يورو لأول مرة الدوريات الخمسة الكبرى تستحوذ على 54 بالمئة من إجمالي السوق، والدوري الإنجليزي في الصدارة

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

تجاوزت إيرادات كرة القدم الأوروبية 40 مليار يورو للمرة الأولى في موسم 2024-2025.

جاء ذلك بحسب تقرير سنوي أصدرته، الأربعاء، شركة "ديلويت" للاستشارات المالية بشأن تمويل كرة القدم لعام 2026.

وأفاد التقرير بأن إيرادات اللعبة في أوروبا بلغت 40.2 مليار يورو (نحو 45.8 مليار دولار) في الموسم المنتهي منتصف 2025، مقابل 38 مليارا في الموسم السابق.

واستحوذت الدوريات الخمسة الكبرى على 21.6 مليار يورو، أي 54 بالمئة من إجمالي السوق، وتشمل الدوريات الإنجليزي والألماني والإسباني والإيطالي والفرنسي.

ووفق التقرير، أسهم توسع بطولات الاتحادين الأوروبي "يويفا" والدولي "فيفا" في زيادة عدد المباريات وقيمة الجوائز المالية والتوزيعات المقدمة إلى الأندية المشاركة.

وساعدت هذه الزيادة في تعويض ركود عائدات البث التلفزيوني، لكن التقرير حذر من أن إضافة مزيد من المباريات لا توفر نموذجا مستداما للنمو.

وكانت إيرادات أيام المباريات أسرع مصادر الدخل نموا في الدوريات الأوروبية الكبرى خلال موسم 2024-2025.

وارتفعت هذه الإيرادات بنسبة 16 بالمئة، لتصل إلى 3.4 مليارات يورو، مدعومة بإضافة مباريات ضمن مسابقات "يويفا".

ومجتمعة، تجاوزت إيرادات أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من أيام المباريات 1.17 مليار يورو للمرة الأولى.

لكن التقرير أظهر تزايد التوتر بشأن أسعار التذاكر وخدمات الضيافة المميزة ومدى قدرة الجماهير على حضور المباريات.

ورأى أن الأندية بحاجة إلى تحقيق توازن بين زيادة الإيرادات والحفاظ على تجربة حضور المباريات، خصوصا بالنسبة إلى الجماهير المنتظمة.

وارتفعت إيرادات البث التلفزيوني في الدوريات الخمسة إلى 9.6 مليارات يورو، مدعومة بتوسيع مسابقات الأندية التابعة لـ"يويفا"، حسب التقرير، الذي لفت إلى تفاوت توزيع هذه الزيادة بين الدوريات.

ومنذ تطبيق الصيغ الجديدة لمسابقات "يويفا"، شاركت أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز في خمس من أصل ست مباريات نهائية بمختلف البطولات، وفازت بأربع منها.

وأدى ذلك إلى تركز المكاسب المالية لدى أندية تنتمي إلى دوريات محددة.

وحافظ الدوري الإنجليزي الممتاز على صدارته، بوصفه الأعلى إيرادا في أوروبا، بعدما حققت أنديته 7.95 مليارات يورو، بزيادة 8 بالمئة عن الموسم السابق.

وتوقع التقرير أن تتجاوز إيرادات أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 8.2 مليارات يورو في موسم 2025-2026، مدعومة بعقود بث جديدة واستمرار الأداء القوي في المسابقات الأوروبية.

ورغم نمو الإيرادات، قفزت الخسائر الإجمالية قبل الضرائب لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز من 158 مليون يورو إلى 1.109 مليار.

وعزا التقرير ذلك إلى ارتفاع تكاليف اللاعبين والإنفاق على الانتقالات وغياب المكاسب الاستثنائية المسجلة في الموسم السابق.

وبلغ صافي ديون الأندية 4.21 مليارات يورو في نهاية موسم 2024-2025، إلى جانب ملياري يورو من صافي الالتزامات المستحقة لأندية أخرى مقابل انتقالات لاعبين.

وفي إسبانيا، بلغت إيرادات نادي ريال مدريد 1.2 مليار يورو، وإيرادات برشلونة 975 مليونا، أي نحو 52 بالمئة من إجمالي إيرادات أندية الدوري الإسباني.

وسجلت أندية الدوري الألماني نموا في إجمالي الإيرادات بنسبة 12 بالمئة، لتتجاوز أربعة مليارات يورو للمرة الأولى، مدفوعة بتحسن عائدات البث والإيرادات التجارية.

وارتفعت إيرادات أندية الدوري الإيطالي 4 بالمئة إلى ثلاثة مليارات يورو، واستحوذت أندية يوفنتوس وإنتر ميلان وإيه سي ميلان على 45 بالمئة منها.

في المقابل، تراجعت إيرادات أندية الدوري الفرنسي بنسبة 15 بالمئة إلى 2.2 مليار يورو، مع انخفاض الإيرادات التجارية بمقدار 400 مليون يورو.