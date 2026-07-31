بعد 5 سنوات قضاها مع نيوكاسل توج خلالها بأول لقب كبير منذ 70 عاما

قدم.. "إيدي هاو" يرحل عن تدريب نيوكاسل الإنجليزي بعد موسم مخيب بعد 5 سنوات قضاها مع نيوكاسل توج خلالها بأول لقب كبير منذ 70 عاما

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي استقالة مدربه إيدي هاو، من منصبه، بعد خمس سنوات قضاها في قيادة النادي، وذلك عقب موسم مخيب للآمال احتل فيه "الماكبايس" المركز الثاني عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال النادي الإنجليزي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، الجمعة، إنه "بإمكان نادي نيوكاسل يونايتد أن يعلن أن إيدي هاو قد أبلغ النادي بقراره بالتنحي عن منصبه كمدرب رئيسي".

وأضاف البيان أن "النادي قبِل قرار إيدي، ويود أن يشكره على مساهمته الاستثنائية".

ويغادر النادي أيضا المدربون (أعضاء الجهاز الفني المساعد) جيسون تيندال، وغرايم جونز، وستيفن بورشيز، وسيمون ويذرستون، ورئيس قسم الأداء دان هودجز، وفق البيان.

وتولى هاو (48 عاما) تدريب نيوكاسل في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وقاد الفريق من صراع الهبوط إلى إنهاء الموسم الأول في المركز الحادي عشر، قبل أن يقوده في الموسم التالي إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا، وكرر الإنجاز في موسم 2024/ 2025.

كما قاد المدرب الإنجليزي نيوكاسل للتتويج بكأس الرابطة الإنجليزية، محققا للنادي أول لقب محلي كبير منذ 70 عاما.

إلا أن الفريق قدم موسما مخيبا في 2025/ 2026، إذ أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثاني عشر بعدما تلقى 17 هزيمة في 38 مباراة، ليفشل في حجز مقعد أوروبي للموسم المقبل.

ورغم بلوغ نيوكاسل الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، انتهى مشواره بخسارة أمام برشلونة في دور الـ16.

وكانت آخر مباراة لهاو، مع الفريق خسارة ودية أمام بريستول سيتي بنتيجة 1-4 الأربعاء، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وشهدت فترة الانتقالات الصيفية رحيل عدد من أبرز نجوم الفريق، إذ انتقل ساندرو تونالي إلى توتنهام، وأنتوني غوردون إلى برشلونة، فيما يسعى أرسنال للتعاقد مع قائد الفريق البرازيلي برونو غيماريش.

وفقد نيوكاسل مهاجمه السويدي ألكسندر إيساك، الذي انتقل إلى ليفربول في صفقة قياسية بلغت قيمتها 146 مليون يورو، رغم أن النادي أنفق نحو 280 مليون يورو على التعاقدات الجديدة خلال الصيف الماضي.