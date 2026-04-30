قدم.. إنفانتينو يؤكد مشاركة إيران في كأس العالم 2026

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس، أن إيران ستشارك في كأس العالم 2026، وستخوض مبارياتها في الولايات المتحدة، وذلك خلال كلمته أمام كونغرس الهيئة العالمية لكرة القدم بفانكوفر.

وفي مستهل كلمته في المؤتمر السادس والسبعين للفيفا، قال إنفانتينو: "دعوني أبدأ من البداية بالتأكيد مباشرة، لأولئك الذين قد يرغبون في قول شيء آخر أو كتابة شيء آخر، أن إيران ستشارك بالطبع في كأس العالم لكرة القدم 2026".

وتابع: "وبالطبع، ستلعب إيران في الولايات المتحدة، والسبب في ذلك بسيط، لأننا يجب أن نتحد، يجب أن نجمع الناس معا".

وستبدأ إيران حملتها بالمجموعة السابعة ضد نيوزيلندا بلوس أنجلوس في 15 يونيو/حزيران، وبلجيكا يوم 21، ثم في سياتل ضد مصر يوم 26 من نفس الشهر، وإذا احتلت هي والولايات المتحدة المركز الثاني في مجموعتيهما، فسيلتقي الفريقان في دور الـ32.

وألغى الوفد الإيراني، الأربعاء، مشاركته في كونغرس الـ"فيفا"، مبررا ذلك بما وصفه بـ"سلوك مهين" من شرطة الهجرة عند وصوله إلى مطار تورونتو، بحسب وسائل إعلام إيرانية.



وكانت مشاركة إيران في نسخة هذا العام من البطولة قد اكتنفتها حالة من الغموض منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في فبراير/ شباط عقب ضربات نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكان مسؤولون إيرانيون قد طرحوا فكرة نقل مباريات المنتخب الملقب باسم "تيم ميلي" في دور المجموعات من الولايات المتحدة إلى المكسيك، غير أن إنفانتينو رفض هذا المقترح في وقت سابق.



وفي تطور إضافي الأسبوع الماضي، أفادت تقارير بأن المبعوث الأميركي الخاص باولو زامبولي طرح فكرة مشاركة إيطاليا بدلا من إيران في كأس العالم.



إلا أن الحكومة الأميركية سارعت لاحقا إلى النأي بنفسها عن هذا الطرح، حيث قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن لاعبي كرة القدم الإيرانيين سيكونون موضع ترحيب.