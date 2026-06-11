قال إن الفيفا لا تملك سلطة إملاء القرارات على الحكومات السيادية

قدم.. إنفانتينو يأسف لمنع الولايات المتحدة دخول عمر عرتن قال إن الفيفا لا تملك سلطة إملاء القرارات على الحكومات السيادية

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

وصف السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منع الولايات المتحدة للحكم الصومالي عمر عرتن من دخول أراضيها بالأمر "المؤسف".

وقال إنفانتينو، في مؤتمر صحفي بالمكسيك، مساء الأربعاء: "من المؤسف ما حدث لعمر، الحكم الصومالي، لكن مرة أخرى، لا نتحكم بكل شيء... ربما يكون من الجيد أحيانا أن نسترخي ونهدأ، نحن نعمل على كل شيء؛ نحاول حل كل شيء".

وتابع: "عندما أقول استرخوا، لا أقصد الاسترخاء وعدم فعل أي شيء، بل أقصد أن تثقوا بنا، فنحن نعمل خلف الكواليس، ونحاول أن نفهم... ونسعى دائما لجعل الوضع إيجابيا قدر الإمكان، وإيجاد حلول".

وأضاف: "كما تعلمون، نحن لا نعيش على القمر، بل نعيش على كوكب الأرض، وعلينا التعامل مع مختلف الظروف. نبذل قصارى جهدنا، وآمل أن نسمع أخبارا سارة".

وأوضح إنفانتينو، أن الفيفا، لا تملك في النهاية سلطة إملاء القرارات على الحكومات السيادية بشأن من يسمح له بدخول بلدانها.

وفي الوقت ذاته، أشار إلى نجاح الفيفا في تأمين مشاركة المنتخب الإيراني وتسهيل نقل معسكره التدريبي إلى المكسيك في ظل الظروف السياسية الراهنة.

وتساءل إنفانتينو، مستنكرا: "لا أعرف من كان ليضمن، في ظل هذه الظروف، مشاركة إيران"، ليؤكد بثقة تامة أن هذه النسخة من كأس العالم ستكون "الحدث الأضخم في تاريخ البشرية".

وبشأن الشكوى من ارتفاع أسعار تذاكر كأس العالم، برر إنفانتينو ذلك قائلا: "إذا كنا نفعل شيئا خاطئا، فإن كل شخص في أمريكا الشمالية يفعل شيئا خاطئا".



وأشار إلى أنه تم عرض 130 ألف تذكرة بسعر 60 دولارا، من أصل 6 إلى 7 ملايين تذكرة إجمالا.

واعتبر إنفانتينو، أن متوسط سعر التذكرة الذي يقل عن 500 دولار يتماشى تماما مع أسعار الأدوار الإقصائية للبطولات الرياضية الأمريكية الكبرى.

ولفت إلى أن سوق التذاكر الثانوية (السوق السوداء) خارجة عن سيطرة منظمته فيما يتعلق بالأسعار المرتفعة التي يشهدها المشجعون لمباريات كأس العالم.

وأشار إنفانتينو، إلى نهائيات الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين بين نيويورك نيكس وسان أنطونيو سبيرز، كمثال على كيفية ارتفاع أسعار تذاكر الأحداث الرياضية الأمريكية الكبرى الأخرى بشكل مماثل.



وتنطلق منافسات النسخة الـ23 من نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، الخميس، بلقاء المكسيك وجنوب إفريقيا على ملعب "أزتيكا" بمدينة مكسيكو سيتي.