قدم.. إنزو ماريسكا يخلف غوارديولا في تدريب مانشستر سيتي حتى 2029 بعقد لمدة 3 سنوات حتى صيف 2029 خلفا للإسباني بيب غوارديولا..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الاثنين، تعيين الإيطالي إنزو ماريسكا مدرباً جديداً للفريق الأول لكرة القدم، بعقد يمتد لثلاثة أعوام حتى صيف 2029، خلفاً للإسباني بيب غوارديولا.

وقال النادي، في بيان: "يسر نادي مانشستر سيتي أن يؤكد تعيين إنزو ماريسكا مديراً فنياً للفريق، حيث وقع الإيطالي عقداً لمدة ثلاث سنوات حتى صيف عام 2029".

وسبق لماريسكا (46 عاماً) أن عمل مساعداً لغوارديولا خلال موسم تتويج مانشستر سيتي بالثلاثية في عام 2023، كما قاد فريق النخبة للتطوير التابع للنادي إلى لقب دوري الدرجة الثانية لفرق الشباب في إنجلترا خلال موسم 2020-2021.

ويعود المدرب الإيطالي إلى مانشستر سيتي بعد فترة قاد خلالها تشيلسي، قبل أن يغادره في يناير/كانون الثاني الماضي بالتراضي، رغم تبقي ثلاث سنوات ونصف في عقده.

وخلال موسمه الكامل الوحيد مع تشيلسي، قاد الفريق للتتويج بلقبي دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وأنهى الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الخامس، بعدما كان الفريق قد احتل المركز العاشر في الموسم السابق.

في المقابل، غادر غوارديولا ملعب "الاتحاد" في نهاية موسم 2025-2026، بعد عشرة أعوام قاد خلالها مانشستر سيتي إلى التتويج بـ17 لقباً كبيراً.

وخسر الفريق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح أرسنال في موسم 2025-2026، ليخفق غوارديولا في الفوز بالبطولة لموسمين متتاليين للمرة الأولى في مسيرته التدريبية.