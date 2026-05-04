قدم.. إنتر ميلان يتوج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الـ21 بفوزه على بارما بهدفين دون رد في الجولة الخامسة والثلاثين من المسابقة قبل 3 جولات من الختام

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

توج فريق إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الـ21 في تاريخه، بفوزه على ضيفه بارما بهدفين دون رد، الأحد، على ملعب "جوزيبي مياتزا"، في الجولة الخامسة والثلاثين من المسابقة.

واستغل الفريق اللومباردي تعادل منافسيه المباشرين نابولي بالتعادل مع كومو، وميلان بالخسارة أمام ساسولو، ليوسع فارق النقاط معهما ويحسم اللقب قبل 3 جولات من الختام.

ورفع إنتر بقيادة مدربه الروماني كريستيان كيفو، في أول موسم له على رأي الجهاز الفني، رصيده إلى 82 نقطة في المركز الأول، بفارق 12 نقطة كاملة عن نابولي الوصيف، وهو الفارق الذي لا يمكن تعويضه.

في المقابل، تكبد بارما خسارته الثالثة عشرة هذا الموسم في المسابقة، والأولى بعد 4 مباريات (فوزان وتعادلان)، ليتجمد رصيده عند 42 نقطة في المركز الثاني عشر.

افتتح الفرنسي ماركوس تورام، التسجيل للنيراتزوري في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بتسديدة بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من البولندي بيوتر زيلينسكي.

وضاعف البديل الأرميني هنريك مخيتاريان، النتيجة في الدقيقة 80 بعد أن حول عرضية البديل الآخر الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز إلى الشباك من مسافة قريبة، ليحسم نتيجة الفوز بالمباراة ولقب البطولة.