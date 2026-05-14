قدم.. إنتر ميلان يتوج بكأس إيطاليا ويحقق الثنائية المحلية بفوزه على لاتسيو بهدفين دون رد في المباراة النهائية

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

حقق فريق إنتر ميلان لقبه العاشر في مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم، بعدما تغلب على لاتسيو بهدفين دون مقابل، الأربعاء، على ملعب "أولمبيكو" بالعاصمة روما، في المباراة النهائية.

وحققت كتيبة المدرب الروماني كريستيان كيفو، بهذا التتويج الثنائية المحلية للمرة الثالثة في تاريخها والأولى منذ عام 2010، حيث كان الفريق قد حسم لقب الدوري الإيطالي قبل أيام قليلة.

افتتح إنتر ميلان التسجيل في الدقيقة 14 بهدف رائع عن طريق الدولي الفرنسي ماركوس تورام، بعد أن حول تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها فيديريكو ديماركو ليقابلها برأسه في الشباك ببراعة.

وعزز الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من تقدم إنتر بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الـ35 بعد متابعة لتمريرة عرضية أرضية من الهولندي دينزل دومفريس لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك من مسافة قريبة.

وشهدت الدقائق الأخيرة توترا، إذ تماسك إنتر وحافظ على تقدمه حتى النهاية وسط عجز لاتسيو عن قلب النتيجة، ليحصد كيفو لقبين في موسمه الأول على رأس الجهاز الفني.