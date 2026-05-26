قدم.. إنتر ميامي يعلن إصابه ميسي من إجهاد عضلي بأوتار الركبة بعد استبداله اضطراريا في مباراة فلادلفيا يونيون بالدوري الأمريكي وتقارير تؤكد حاجته إلى 10 أيام للتعافي..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن إنتر ميامي الأمريكي، الثلاثاء، أن قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الأرجنتيني ليونيل ميسي يعاني من إجهاد عضلي في أوتار الركبة اليسرى دون أن يحدد موعدا زمنيا لعودته للملاعب.

وقال النادي الأمريكي في بيان رسمي: "بعد خضوعه لمزيد من الفحوصات الطبية يوم الاثنين الماضي، يشير التشخيص الأولي إلى وجود إجهاد زائد مرتبط بتعب العضلات في أوتار الركبة اليسرى".

وتابع: "سيعتمد الجدول الزمني لعودته إلى النشاط البدني على تقدمه السريري والوظيفي".

وكان النجم الأرجنتيني قد طلب استبداله في الدقيقة 73 بعد تنفيذه ركلة حرة في مباراة إنتر ميامي وفلادلفيا يونيون الأخيرة في الدوري الأمريكي.

وشوهد ميسي وهو يمسك بأعلى فخذه الأيسر وهو يتجه مباشرة إلى غرفة الملابس لتلقي العلاج الطبي بعد خروجه من المباراة التي فاز بها ميامي بنتيجة 6-4.

وتسبب خروج النجم الأرجنتيني من الملعب في خلق مخاوف بشأن مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم، خاصة وأن ذلك حدث قبل 23 يوما فقط من أول مباراة للفريق في البطولة.

وبحسب صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية ووسائل إعلام أخرى، فقد أشارت إلى أن الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات سيحتاج إلى حوالي عشرة أيام للتعافي، وهو ما يعني قدرته على العودة للملاعب قبل وقت كاف من انطلاق المونديال.

ولعب ميسي جميع مباريات ميامي الخمس عشرة هذا الموسم باستثناء مباراة واحدة، وسجل 12 هدفا وقدم ثماني تمريرات حاسمة في مباريات الدوري. وهو حامل لقب أفضل لاعب في الدوري، بعد أن فاز بالجائزة في الموسمين الماضيين.

ويستعد المنتخب الأرجنتيني لمواجهة الجزائر والنمسا والأردن في المجموعة العاشرة من كأس العالم، كما سيخوض مباراتين وديتين قبل انطلاق البطولة ضد هندوراس في السادس من يونيو، وأيسلندا في التاسع من يونيو.

سيفتتح حامل اللقب مشواره في المونديال يوم 16 يونيو/حزيران بمواجهة الجزائر في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، ولم يعلن المدرب ليونيل سكالوني بعد عن قائمة اللاعبين الـ26 المشاركين في كأس العالم.

