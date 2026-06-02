قدم.. إلغاء مباراة ودية بين الكونغو الديمقراطية وتشيلي بسبب فيروس إيبولا بعد رفض السلطات الإسبانية استضافة اللقاء بسبب مخاوف من تفشي الفيروس

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

ألغت السلطات الإسبانية، الثلاثاء، مباراة ودية كانت ستجمع منتخب الكونغو الديمقراطية ونظيره التشيلي في 9 يونيو/حزيران الجاري بسبب مخاوف من انتشار فيروس الإيبولا.

وأُعلن عن تفشي فيروس في ثاني أكبر دولة إفريقية من حيث المساحة في مايو/أيار الماضي، وهو ما اضطر المنتخب الأول من اتخاذ بلجيكا مقرا لتدريباته قبل انطلاق كأس العالم 2026.

وصرح خوان فرانكو، رئيس بلدية لا لينيا دي لا كونسبسيون في جنوب إسبانيا التي كانت ستستضيف المواجهة: "وقعت المرسوم الذي يحظر إقامة مباراة 9 يونيو بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وتشيلي".

وشدد فرانكو على أن هذه الخطوة جاءت كإجراء احترازي، وأنه كان يتبع توصيات دائرة الصحة التابعة لحكومة منطقة الأندلس.

وأضاف رئيس بلدية لا لينيا التي يبلغ عدد سكانها 65 ألف نسمة وتقع قرب الحدود مع جبل طارق، أن رئيس الخدمات الطبية في البلدية نصح أيضا بعدم إقامة المباراة.

وقال: "أوصى تقرير صادر عن رئيس دائرة الصحة التابعة لبلدية لا لينيا بشكل قاطع بعدم استضافة المباراة نظرا للمخاطر الصحية التي قد تنشأ".

ومن المقرر أن يلعب منتخب الكونغو الديمقراطية - الذي تأهل لأول مرة لكأس العالم منذ مشاركته في نسخة 1974 باسم زائير - مباراة ودية ضد الدنمارك في لييج، بلجيكا، الأربعاء.

في 22 مايو قالت السلطات الأمريكية إن فريق الكونغو الديمقراطية يجب أن يعزل نفسه لمدة 21 يوما قبل السماح له بدخول الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم، الذي يقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو/تموز المقبل وتستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويلعب المنتخب الكونغولي في المجموعة الحادية عشرة بالمونديال ضد البرتغال بهيوستن بتكساس يوم 17 يونيو، ثم يتوجه إلى غوادالاخارا بالمكسيك لمواجهة كولومبيا في 24 يونيو قبل العودة إلى الولايات المتحدة لمواجهة أوزبكستان في أتلانتا يوم 28 يونيو.