ضمن تقليد تسمية مواسم الدوري تكريما للمدربين ولاعبي المنتخب الذين ساهموا في الارتقاء بكرة القدم التركية

قدم.. إطلاق اسم عدنان سوفاري على الدوري التركي الممتاز ضمن تقليد تسمية مواسم الدوري تكريما للمدربين ولاعبي المنتخب الذين ساهموا في الارتقاء بكرة القدم التركية

إسطنبول/ أحمد حسن / الأناضول

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، الاثنين، إطلاق اسم "عدنان سوفاري" على مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2026-2027، وذلك تخليدا لذكرى المدربين واللاعبين السابقين الذين أسهموا في الارتقاء بكرة القدم التركية.

وقال الاتحاد في بيان إن مجلس إدارته قرر تسمية موسم 2026-2027 من الدوري الممتاز باسم "موسم ترينديول للدوري التركي الممتاز- عدنان سوفاري"، وذلك ضمن تقليد تسمية مواسم "تكريما للمدربين ولاعبي المنتخب الوطني السابقين الذين قدموا إسهامات لا تُنسى لكرة القدم التركية".

وأضاف: "وُلد عدنان سوفاري في أيدين بالعام 1926، وبدأ مسيرته التدريبية في نادي كارشي ياكا الرياضي، حيث قدم إسهامات جليلة لكرة القدم التركية".

وتابع: "لاحقا، حقق نجاحات تاريخية مع نادي غوزتبه، حيث قاد الفريق إلى نصف نهائي كأس المعارض الأوروبية بين المدن في موسم 1968-1969، وإلى ربع نهائي كأس الكؤوس الأوروبية في موسم 1969-1970، وبذلك أصبح أول مدرب في التاريخ يقود ناديا تركيا إلى نصف نهائي بطولة أوروبية".

وذكر أن سوفاري قاد غوزتبه للفوز بكأسين تركيين وكأس رئاسية، كما تولى تدريب المنتخب الوطني بين عامي 1966 و1968، بالتزامن مع استمراره في مهامه مع فريق غوزتبه.

ووفقا لبيان الاتحاد، فإن سوفاري شغل مناصب عديدة في الاتحاد التركي لكرة القدم، إذ بدأ عضويته في مجلس الإدارة برئاسة محترم أوزيورت خلال الفترة 1964-1965.

ثم شغل منصب نائب رئيس الاتحاد في عهد رئاسة فروزان تكيل خلال الفترة 1976-1977، وفي العام 1980 انضم إلى مجلس الإدارة برئاسة مظهر زورلو، مواصلا بذلك مسيرته في خدمة كرة القدم التركية.



وينطلق الموسم الجديد في 14 أغسطس/ آب الجاري بلقاء غلاطة سراي، حامل اللقب، وضيفه تشوروم إف كي، الصاعد حديثا، بينما تختتم المسابقة في 23 مايو/ أيار 2027.