قدم.. إشبيلية يعزز بقاءه في الدوري الإسباني بالفوز على فياريال بعد أن حوّل تأخره إلى فوز 3-2 في الجولة الـ36 من المسابقة

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

عزز فريق إشبيلية فرص بقائه في الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا"، بعد أن قلب تأخره أمام مضيفه فياريال إلى فوز 3-2، الأربعاء، على ملعب "لا سيراميكا"، في الجولة الـ36 من المسابقة.



الفوز هو الثالث تواليا لإشبيلية الذي رفع رصيده إلى 43 نقطة متقدما إلى المركز العاشر مؤقتا، مبتعدا بفارق 4 نقاط عن منطقة الهبوط قبل جولتين من ختام البطولة، فيما تجمد رصيد فياريال عند 69 نقطة في المركز الثالث.

انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدفين لمثلهما، إذ تقدم فياريال بهدفي السبق عبر جيرارد مورينو، والجورجي جورجيس ميكاتادزه، في الدقيقتين 13 و20، لكن الفريق الأندلسي (إشبيلية) تمكن من معادلة النتيجة في الدقيقتين 36 و3+45 عبر أوسو وكيكي سالاس.

وفي الشوط الثاني، تمكن إشبيلية من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 72 عبر النيجيري أكور جيروم آدمز، بتسديدة بالقدم اليسرى من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء إلى الزاوية اليسرى العليا، بعد تمريرة حاسمة من جبريل سو.

ولم يظهر هجوم فريق "الغواصات الصفراء" (فياريال) إلا في الدقائق الأخيرة، وأنقذ خوسيه أنخيل كارمونا، مدافع إشبيلية، كرة من على خط المرمى بعد تسديدة باو نافارو، القوية التي انحرفت عن مسارها.