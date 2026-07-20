إسبانيا تتصدر تصنيف "فيفا" للمنتخبات الوطنية

إسطنبول/ أحمد حسن / الأناضول



تصدر المنتخب الإسباني التصنيف العالمي للمنتخبات الوطنية الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الاثنين، وذلك بفضل تتويجه بلقب النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم 2026 التي اختتمت الأحد.

وتقدم منتخب "لا روخا" مركزا واحدا عن آخر تصنيف في 11 يونيو/ حزيران الماضي، وذلك على حساب منتخب الأرجنتين، الطرف الآخر في المباراة النهائية للمونديال، الذي تراجع للمركز الثاني.

واحتفظت فرنسا وإنجلترا بالمركزين الثالث والرابع دون تغيير، بينما تقدمت البرازيل مركزا واحدا إلى المرتبة الخامسة، وتقدم المنتخب المغربي إلى المركز السادس، كأفضل تصنيف له طوال مسيرته، رغم خروجه من ربع النهائي على يد منتخب "الديوك".

وتراجعت البرتغال مركزين إلى المرتبة السابعة، عقب وداع المونديال من ثمن النهائي، أما المرتبة الثامنة، فكانت من نصيب بلجيكا على حساب هولندا التي تراجعت للمركز التاسع، وأكملت المكسيك قائمة المنتخبات العشرة الأوائل.

وفقد المنتخب التركي 5 مراكز في التصنيف الجديد، ليحتل المركز السابع والعشرين، وذلك بعد خروجه من دور المجموعات بالمونديال، بينما حقق المنتخب النرويجي قفزة كبرى بعدما تقدم 12 مركزا ليحتل المرتبة 19، بعد تأهله لربع نهائي كأس العالم.

وعربيا، ظل المغرب في الصدارة، تلاه المنتخب المصري، الذي تقدم 5 مراكز بعد تأهله لثمن نهائي المونديال، ليصبح في المركز 24 عالميا، فيما تراجع المنتخب الجزائري مرتبة واحدة ليحتل المركز الـ29 عالميا.

وخسر منتخب تونس 12 مركزا ليصبح ترتيبه الـ57 عالميا، تلاه منتخب السعودية، الذي تقدم 3 مراكز ليصبح في المركز الـ58، ثم قطر في المركز الـ59، والعراق في المركز الـ63 بفقدانه 6 مراتب، والأردن في المركز الـ70 بعد تراجعه 10 مراكز.