قادما من صفوف فولهام بعد مشاركته مع "أسود الأطلس" في كأس العالم 2026

قدم.. إبسويتش تاون يضم المدافع المغربي عيسى ديوب حتى 2030 قادما من صفوف فولهام بعد مشاركته مع "أسود الأطلس" في كأس العالم 2026

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

تعاقد نادي إبسويتش تاون الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مع المدافع المغربي عيسى ديوب بعقد مدته 4 سنوات.

وقال إبسويتش تاون الأربعاء، عبر موقعه: "يفخر نادي إبسويتش تاون بتأكيد التعاقد مع عيسى ديوب من نادي فولهام".



وأضاف: "وصل المدافع المركزي إلى تاون مقابل رسوم لم يتم الكشف عنها، ووقع عقدا يمتد حتى صيف عام 2030".

وكان ديوب (29 عاما) انضم إلى فولهام في صيف 2022 قادما من وست هام، حيث خاض خلال 4 سنوات 96 مباراة، وسجل 3 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

وعلى الصعيد الدولي، مثل ديوب جميع الفئات العمرية للمنتخب الفرنسي حتى فئة تحت 21 عاما، وكان أحد أفراد المنتخب الفرنسي المتوج ببطولة أوروبا تحت 19 عاما بالعام 2016، وسجل هدفا في المباراة النهائية أمام إيطاليا.

وفي العام 2026 قرر تمثيل المنتخب المغربي مستفيدا من أصوله المغربية من جهة والدته، ليتلقى أول استدعاء في مارس/آذار من العام نفسه، ويخوض أول مباراة دولية أمام الإكوادور، قبل أن يشارك في نهائيات كأس العالم.

وخلال مونديال 2026 خاض ديوب 5 مباريات أمام البرازيل واسكتلندا في دور المجموعات، وسجل هدفا أمام هولندا، كما شارك أساسيا في مواجهتي كندا وفرنسا في الأدوار الإقصائية، مؤكدا حضوره بصفته أحد أبرز عناصر دفاع "أسود الأطلس".

ومن المقرر أن ينضم ديوب إلى تدريبات إبسويتش تاون عقب انتهاء المعسكر الإعدادي المقام في مدينة لا مانغا الإسبانية، بعد حصوله على فترة راحة إثر مشاركته الدولية مع المنتخب المغربي.