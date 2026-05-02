قدم.. إبسويتش تاون يصعد للدوري الإنجليزي الممتاز

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

صعد فريق إبسويتش تاون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على ضيفه كوينز بارك رينجرز بثلاثية نظيفة، السبت، على ملعب "بورتمان رود" في الجولة الختامية من دوري البطولة الإنجليزية "التشامبيونتشيب".

بهذه النتيجة، رفع إبسويتش تاون رصيده إلى 84 نقطة لينهي المسابقة في المركز الثاني ويتأهل مباشرة مع كوفنتري سيتي المتصدر، ويعود إلى البريميرليغ بعد موسم واحد فقط من هبوطه في الموسم الماضي.

في الوقت نفسه، ستلعب فرق ميلوول وساوثهامبتون وميدلسبره وهال سيتي في ملحق التصفيات على البطاقة الثالثة والأخيرة، حيث يلعب ميلوول مع هال سيتي، وساوثهامبتون ضد ميدلسبره، على أن يلتقي الفائزان في المباراة النهائية لتحديد الفريق الصاعد.

دخل إبسويتش تاون الجولة الأخيرة وهو يدرك أنه يحتاج إلى تحقيق نتيجة أفضل من ميلوول وميدلسبره لضمان إنهاء الموسم في المركز الثاني، ليتألق الاسكتلندي جورج هيرست بتسجيل هدف وصناعة آخر ليعبر بالمباراة إلى بر الأمان.

لم يهدر أصحاب الأرض الوقت، حيث نجحوا في تسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثالثة عبر جورج هيرست، الذي استغل ارتباكا من مدافعي كوينز بارك رينجرز بعد عرضية ليف ديفيز ليسجلها في الشباك.

وعزز جايدن فليوجين تقدم إبسويتش تاون بهدف ثان في الدقيقة التاسعة، بتسديدة بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء، بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة حاسمة من هيرست.

واختتم البديل الأيرلندي كيسي مكأتيير الثلاثية قبل نهاية الشوط الثاني بخمس دقائق، بتسديدة بالقدم اليسرى بعد متابعة لكرة ارتدت من دفاع كوينز بارك رينجرز داخل منطقة الجزاء.