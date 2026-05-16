قدم.. أيوب بوعدي يشارك مع المغرب بدلا من فرنسا في مونديال 2026 بعد قبول محكمة الفيفا طلب الاتحاد المغربي لكرة القدم بتغيير جنسيته الرياضية...

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



يشارك الموهوب الصاعد أيوب بوعدي، نجم فريق ليل الفرنسي لكرة القدم، مع المنتخب المغربي بدلا من فرنسا في مونديال 2026، منهيا بذلك جدلا استمر لفترة طويلة بشأن مستقبله الدولي، وذلك قبل أقل من شهر على انطلاق المونديال.

وقال الاتحاد المغربي لكرة القدم، في بيان مساء الجمعة، إن المحكمة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قررت بتاريخ 15 مايو/ أيار الجاري، قبول طلبه بشأن تغيير الجنسية الرياضية للاعب بوعدي.

وأوضح أنه بناء على ذلك قرار محكمة الفيفا "أصبح بوعدي مؤهلا بشكل رسمي وفوري لتمثيل المنتخب الوطني المغربي في مختلف المنافسات الدولية".

وقرر بوعدي، البالغ من العمر 18 عاما، تغيير جنسيته الرياضية رغم تمثيله منتخبات فرنسا لفئات عمرية مختلفة، وآخرها منتخب تحت 21 عاما، الذي حمل شارة قيادته مؤخرا في الفوز على لوكسمبورغ ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا للفئة ذاتها.

ويعد بوعدي من أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الفرنسي، بعدما فرض نفسه لاعبا أساسيا في تشكيلة ليل خلال المواسم الأخيرة، حيث خاض أكثر من 90 مباراة مع الفريق في مختلف المسابقات على مدار ثلاثة مواسم.

كما يحمل اللاعب رقما لافتا، إذ يعد أصغر لاعب يشارك في مباراة قارية للأندية بعمر 16 عاما وثلاثة أيام.

ونجح المغرب مؤخرا في إقناع عيسى ديوب، مدافع فولهام المولود في فرنسا والذي كان يحق له تمثيل السنغال، بالانضمام إلى المنتخب، إضافة إلى ريان بونيدا، لاعب أياكس أمستردام، الذي كان قائدا لمنتخب بلجيكا تحت 19 عاما.

ويلعب المغرب بمونديال 2026 ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل وهايتي واسكتلندا، حيث تقام النهائيات في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز.

ومن المقرر أن يعلن محمد وهبي، مدرب "أسود الأطلس" عن القائمة النهائية للفريق المشارك في المونديال يوم 26 من مايو/ أيار الجاري، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 2 يونيو المقبل، لمنح الفريق الفني مزيدا من الوقت للإعداد الأمثل.

وسيقيم الفريق معسكرا إعداديا مغلقا يمتد من 22 إلى 26 مايو في مركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، بحضور عدد من اللاعبين المقيدين في القائمة الأولية التي ضمت 55 لاعبا سيتم تقليصهم إلى 26 لاعبا مع نهاية المعسكر.

ويخوض "أسود الأطلس" 3 مباريات ودية أمام بوروندي يوم 26 مايو ومدغشقر يوم 2 يونيو، ثم مع النرويج يوم 7 يونيو/ حزيران المقبل، قبل انطلاق مشوارهم في المونديال.