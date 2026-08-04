إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي، الثلاثاء، تعاقده رسميا مع الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، لينضم إلى صفوف فريقه الأول لكرة القدم موسما واحدا على سبيل الإعارة، قادما من برشلونة الإسباني.

وقال نادي العاصمة الهولندية في بيان: "توصل أياكس إلى اتفاق مع نادي برشلونة وحارس المرمى مارك تير شتيغن، وسينضم الحارس البالغ من العمر 34 عاما إلى النادي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من النادي الإسباني".

وانضم تير شتيغن إلى برشلونة صيف 2014 من بوروسيا مونشنغلادباخ، حيث خاض 423 مباراة بقميص النادي الكتالوني، وتوج بـ20 لقبا، أبرزها دوري أبطال أوروبا وسبعة ألقاب في الدوري الإسباني.

وكان تير شتيغن الذي خاض 44 مباراة مع منتخب بلاده، قد أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى جيرونا الإسباني، تحت قيادة المدرب ميشيل سانشيز، علما أن عقده مع برشلونة يمتد حتى صيف 2028.

وينضم تير شتيغن إلى أياكس هذا الصيف، بعد دالي بليند، وكايو هنريكي، وماركوس ليوناردو، وتولو أروكوداري، ومواطنه جوليان براندت، الذي انضم في صفقة انتقال حر يوم الجمعة الماضي.