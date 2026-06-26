قدم.. أياكس الهولندي يضم المدافع المغربي فؤاد الزهواني

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



أعلن نادي أياكس المنافس في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم، الجمعة، تعاقده رسميا مع المدافع المغربي الشاب فؤاد الزهواني لمدة 3 سنوات حتى صيف 2029، قادما من اتحاد تواركة.

وقال نادي العاصمة الهولندية في بيان: "توصل أياكس أمستردام ونادي اتحاد تواركة المغربي إلى اتفاق بشأن انتقال فوري لفؤاد الزهواني".

وتابع: "وقع المدافع البالغ من العمر 20 عاما عقدا في أمستردام يمتد حتى 30 يونيو/ حزيران 2029، وبمجرد إتمام الصفقة، سينضم الزهواني إلى فريق أياكس تحت 23 عاما".

وبدأ الزهواني المولود في مدينة الدار البيضاء، مسيرته الكروية عام 2016 في أكاديمية محمد السادس الشهيرة، إحدى أعرق أكاديميات كرة القدم في المغرب.

وبمنتصف عام 2024، انضم إلى أكاديمية الشباب بنادي الاتحاد التواركي الرياضي، وتم تصعيده إلى الفريق الأول بعد ستة أشهر فقط، وخاض أول مباراة له مع الفريق الأول في يناير/ كانون الثاني 2025، حيث لفت الأنظار بأدائه.

وتلقى الظهير الأيسر أول استدعاء له للمنتخب المغربي الأول في صيف 2025، وخاض أول مباراة دولية له مع المنتخب ضد تنزانيا في بطولة الأمم الإفريقية للمحليين.

وفي وقت لاحق من العام ذاته، ساهم في فوز منتخب المغرب تحت سن 20 عاما بلقب كأس العالم للشباب التي أقيمت في تشيلي تحت قيادة المدرب محمد وهبي.