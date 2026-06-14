تعادل المنتخب القطري مع نظيره السويسري 1-1 في افتتاح مشواره بمونديال 2026..

قدم.. أول نقطة مونديالية للعنابي تشعل فرحة قطرية وعربية تعادل المنتخب القطري مع نظيره السويسري 1-1 في افتتاح مشواره بمونديال 2026..

إسطنبول/ الأناضول

أشعل تعادل منتخب قطر مع نظيره السويسري 1-1، في افتتاح مشواره بمونديال 2026 مساء السبت، فرحة قطرية وعربية واسعة، بعدما منح "العنابي" أول نقطة في تاريخه بكأس العالم.

وكان المنتخب القطري أول منتخب عربي يظهر في النسخة الحالية من البطولة، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا.

وأفادت صحيفة "الشرق" القطرية بأن جماهير "العنابي" احتفلت في محيط استاد سان فرانسيسكو باي أرينا بمدينة سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا، عقب التعادل أمام سويسرا.

ونقلت الصحيفة، عبر حسابها بمنصة "إكس"، لقطات لمشجع قطري يرقص فرحا في الملعب، قائلا: "ما قصر اللاعبون، أداء مجنون رغم حرارة الجو، نجومنا بردوا علينا في آخر لحظة".

وقال مشجع قطري لقناة "الكأس" الرياضية القطرية: "شرفنا العنابي بهذه النتيجة، تحية للعنابي".

وقال مشجع آخر: "تعادل بطعم الفوز في آخر دقيقة، وهذا مهم لنا في المباريات المقبلة".

ووفق قناة "الكأس"، كتب "العنابي" التاريخ أمام سويسرا بتحقيق أول نقطة له في كأس العالم، فيما أصبح الحارس محمود أبو ندى أول لاعب قطري يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة مونديالية.

من جانبه، قال رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية جوعان بن حمد، عبر حسابه على "إكس": "نقطة تاريخية للأدعم (لقب آخر للمنتخب القطري) في ثاني مشاركاته المونديالية بتعادله الإيجابي مع منتخب سويسرا".

وأضاف: "نتمنى التوفيق لنجوم منتخبنا الوطني في بطولة كأس العالم 2026، وشكرا لجماهيرنا الوفية التي زينت استاد سان فرانسيسكو باي أرينا".

بدوره، قال الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي، عبر "إكس": "هدف في الدقيقة 90+5 من توقيع بوعلام خوخي منح قطر تعادلا ثمينا أمام سويسرا بنتيجة 1-1 في افتتاح مشوار العنابي بمونديال 2026، ليحقق المنتخب القطري أول تعادل وأول نقطة في تاريخه بكأس العالم بعد أن خسر جميع مبارياته في نسخة 2022".

وأضاف: "ألف مبروك للعنابي هذا الإنجاز التاريخي، الذي يبعث برسالة إيجابية إلى المنتخبات العربية المشاركة في البطولة، ويؤكد أن الإيمان حتى آخر ثانية قد يصنع الفارق".

كما عبر المحلل الرياضي المصري حمادة الشناوي عن سعادته بنتيجة المباراة، قائلا عبر "إكس": "إخوتنا القطريون سينامون في فرح بعد المباراة".

وأضاف: "قطر تدخل اليوم التاريخ وتسجل أول نقطة في تاريخ كأس العالم، مبروك للقطريين، ومبروك لإخوتنا".

وكان المنتخب السويسري افتتح التسجيل في الدقيقة 17 عبر بريل إمبولو من ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد "فار"، إثر عرقلة الحارس محمود أبو ندى للاعب ريمو فرويلر داخل منطقة الجزاء.

وشهدت الدقائق الأخيرة قمة الإثارة، إذ نجح القائد بوعلام خوخي في خطف هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، برأسية حول بها عرضية زميله همام أحمد إلى الشباك.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري حتى 19 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 48 منتخبا.

