قدم.. أورلاندو سيتي يقلب الطاولة على إنتر ميامي بالدوري الأمريكي حول تأخره إلى فوز بأربعة أهداف لثلاثة..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أهدر فريق إنتر ميامي فرصة تقدمه بثلاثة أهداف نظيفة ليخسر أمام ضيفه أورلاندو سيتي بنتيجة 3-4 الأحد، على ملعب "نو ستاديوم"، ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وبهذه النتيجة، تكبد حامل لقب كأس الدوري الأمريكي أول هزيمة له عقب 11 مباراة متتالية في جميع المسابقات، وتحديدا منذ سقوطه أمام لوس أنجلوس بثلاثية نظيفة في افتتاح الموسم في فبراير/ شباط الماضي.

وتجمد رصيد إنتر ميامي عند 19 نقطة في المركز الثالث مؤقتا بجدول الترتيب العام لمنطقة الشرق، فيما رفع أورلاندو سيتي رصيده إلى 10 نقاط ليتقدم إلى المركز الثالث عشر.

وبدا أن ميامي في طريقه لتحقيق فوزه الأول على ملعبه الجديد بعد سلسلة من ثلاثة تعادلات متتالية، لكن أورلاندو قلب الطاولة بشكل دراماتيكي ليصدم الجماهير المحلية.

افتتح إيان فراي التسجيل لميامي في الدقيقة الرابعة، وضاعف الفنزويلي تيلاسكو سيغوفيا النتيجة في الدقيقة 25، بعد تمريرة من الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 33، لكن مواطنه مارتن أوجيدا قلص الفارق للضيوف في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني، عاد أوجيدا ليسجل الهدف الثاني لأورلاندو بتسديدة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 68، قبل أن يكمل اللاعب نفسه الهاتريك بتسجيل الهدف الثالث الشخصي له ولفريقه في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

وأكمل تايريس سبايسر العودة المذهلة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، حيث استغل كرة طويلة خلف قلبي الدفاع وسددها بين ساقي حارس المرمى داين سانت كلير محرزا هدف الفوز للضيوف.

وهذه هي المرة الثالثة فقط في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة القدم التي يتمكن فيها فريق من قلب تأخره بثلاثة أهداف نظيفة إلى فوز.



وحقق سياتل ساوندرز هذا الإنجاز أمام دي سي يونايتد عام 2017، وفعل لوس أنجلوس غالاكسي الشيء نفسه أمام لوس أنجلوس إف سي في العام التالي.