قدم.. أنطاليا سبور يكمل عقد الهابطين إلى الدرجة الثانية

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أكمل أنطاليا سبور عقد الفرق الهابطة إلى دوري الدرجة الثانية رغم فوزه على ضيفه كوجالي سبور بهدف دون رد، الأحد، على ملعب "كوريندون إيرلينز بارك" في الجولة الختامية للدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

بهذا الفوز، رفع أنطاليا سبور رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس عشر، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنب الهبوط مع قيصري سبور وفاتح قرة جمرك، بعدما تعادل أيوب سبور وفنربهتشه 3-3 في نفس الجولة.

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 79 عبر السويسري صامويل بالي بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت في الزاوية العليا بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من الهولندي ساندر فان دي ستريك.

وكان أيوب سبور قد فرض نتيجة التعادل على ضيفه فنربهتشه بنتيجة 3-3، وهو ما كان كافيا لتجنب الهبوط بعدما رفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما رفع فنربهتشه رصيده للنقطة 74 في المركز الثاني.

وتكبد غالاطة سراي، المتوج باللقب، الخسارة أمام ضيفه باشاك شهير بهدف دون رد، سجله البولندي أدريان بينيديكزاك في الدقيقة 27 بتسديدة بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من المالي فوسيني دياباتي.

وتجمد رصيد غالاطة سراي عند 77 نقطة في المركز الأول، فيما رفع قاسم باشا رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتغلب غنتشلربيرليغي على مضيفه طرابزون سبور بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده 34 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد طرابزون سبور عند 69 نقطة في المركز الثالث.

وفاز قيصري سبور على ضيفه قونية سبور بهدفين لهدف، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع عشر، بعد أن هبط في وقت سابق، فيما تجمد رصيد قونية سبور عند 40 نقطة في المركز التاسع.