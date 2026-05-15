قدم.. أنجي يوان بوني مهاجم الإنتر ينضم لقائمة كوت ديفوار في المونديال بعد أسبوع فقط من تغيير جنسيته الرياضية من الفرنسية واختياره اللعب لمنتخب "الأفيال"

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

انضم مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، أنجي يوان بوني، الذي أكمل الأسبوع الماضي تغيير جنسيته، إلى تشكيلة كوت ديفوار في كأس العالم 2026، والتي أعلن عنها المدرب إيميرسي فاي الجمعة.

ولحق المهاجم (22 عاما) بزميله إيلي واهي، مهاجم نيس، الذي أجرى تغييرا مماثلا في وقت سابق من هذا العام وحصل على أول مباراة دولية له مع المنتخب الإيفواري في مباراته الأخيرة عندما فازوا على اسكتلندا 1-0 في ليفربول في نهاية مارس.

وسبق أن مثل بوني وواهي منتخب فرنسا تحت 21 عاما، لكن الثنائي اتخذ قرار اللعب مع المنتخب الإيفواري بعد شعورهما بتضاؤل فرصهما في الانضمام لتشكيلة المنتخب الفرنسي.

وقد يشارك بوني لأول مرة قبل البطولة عندما يواجه منتخب "الأفيال" نظيره منتخب فرنسا في لانس في الرابع من يونيو في مباراة ودية قبل كأس العالم.

كما تم استدعاء نيكولاس بيبي، لاعب فياريال، الذي تم استبعاده من بطولة كأس الأمم الإفريقية في المغرب مطلع العام، حيث كان الإيفواريون يدافعون عن لقبهم لكنهم خرجوا من الدور ربع النهائي.

في المقابل، غاب عن التشكيلة سيباستيان هالر، الذي كان البطل عندما فازوا بكأس الأمم على أرضهم عام 2024، أو مهاجم شارلوت الأمريكي، ويلفريد زاها، الذي خاض مباراتين دوليتين مع منتخب إنجلترا قبل تغيير جنسيته الرياضية.

وتقع كوت ديفوار في المجموعة الخامسة بنهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الشهر المقبل، حيث ستلعب ضد الإكوادور وألمانيا وكوراساو.

وجاءت التشكيلة كما يلي: في حراسة المرمى يحيى فوفانا (ريزة سبور)، محمد كوني (شارلروا)، ألبان لافونت (باناثينايكوس).

في خط الدفاع: إيمانويل أغبادو (بشيكطاش)، كليمنت أكبا (أوكسير)، عثمان ديوماندي (سبورتنج لشبونة)، جويلا دو (ستراسبورغ)، جيسلان كونان (جيل فيسنتي)، أوديلون كوسونو (أتالانتا)، إيفان نديكا (روما)، ويلفريد سينجو (غالاطة سراي).

لاعبو الوسط: سيكو فوفانا (ستاد رين)، بارفيه جوياجون (شارليروا)، كريست إيناو أولاي (طرابزون سبور)، فرانك كيسي (الأهلي السعودي)، إبراهيم سانجاري (نوتينغهام فورست)، جان سيري (إن كيه ماريبور).

الهجوم: سيمون أدينغرا (موناكو)، أنجي يوان بوني (إنتر)، أماد ديالو (مانشستر يونايتد)، عمر دياكيتي (سيركل بروج)، يان ديوماندي (لايبزيغ)، إيفان جيساند (أستون فيلا)، نيكولاس بيبي (فياريال).