قدم.. ألافيس يلحق هزيمة مفاجئة ببرشلونة المتوج باللقب بهدف دون رد في الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة ليحرمه من الوصول إلى النقطة 100

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أوقف فريق ألافيس سلسلة انتصارات ضيفه برشلونة، المتوج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا"، عند 11 مباراة متتالية، بعد أن ألحق به خسارة مفاجئة بهدف دون رد، الأربعاء، على ملعب "مينديزوروزا" في الجولة 36.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد برشلونة عند 91 نقطة قبل جولتين من ختام الليغا، وفقد فرصته في إنهاء الدوري برصيد 100 نقطة، فيما رفع ديبورتيفو ألافيس رصيده إلى 40 نقطة في المركز 15، بفارق نقطة واحدة عن أول مراكز الهبوط للدرجة الثانية.

وحظي الفريق الكاتالوني بممر شرفي قبل بداية المباراة، بعدما كان قد حسم لقبه التاسع والعشرين في البطولة والثاني تواليا رسميا في الجولة الماضية، عندما فاز بنتيجة 2-0 على غريمه التقليدي ريال مدريد.

لم يكن بدء ألافيس المباراة بقوة مفاجئا، بالنظر إلى أن برشلونة قد دخل المواجهة بتشكيلة أغلبها من البدلاء، حيث أجرى المدرب الألماني هانز فليك ثمانية تغييرات في صفوف الفريق.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر الإيفواري إبراهيما دياباتي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، إثر تفوقه في صراع ثنائي مع لاعب الوسط مارك بيرنال.