أستون فيلا يهدر فرصة حسم تأهله لدوري أبطال أوروبا

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أهدر فريق أستون فيلا فرصة حسم موقعه ضمن المراكز الخمسة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تعادله مع مضيفه بيرنلي بهدفين لمثلهما، الأحد، على ملعب "تيرف مور" في الجولة الـ36 للمسابقة.

بهذه النتيجة، رفع أستون فيلا رصيده إلى 59 نقطة في المرتبة الخامسة، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، متقدما بفارق 4 نقاط أمام بورنموث السادس، قبل جولتين من ختام المسابقة.

في المقابل، واصل بيرنلي سلسلته الخالية من أي انتصار للمباراة العاشرة تواليا، ليتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير، بعد أن حسم هبوطه لدوري البطولة الإنجليزية مع ولفرهامبتون قبل عدة جولات سابقة.

وجاءت بداية المباراة قوية من بيرنلي، حين وضع جايدون أنتوني، أصحاب الأرض في المقدمة بعد ثماني دقائق فقط، بتسديدة هادئة مستفيدا من كرة ارتدت من تصد للحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز.

لكن فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري، عاد إلى التعادل قبل 3 دقائق من فترة الاستراحة عبر روس باركلي، الذي حوّل برأسه كرة عرضية من ركلة ركنية نفذها الاسكتلندي جون ماكجين، قائد الفريق، إلى الشباك.

وفي الشوط الثاني، منح أولي واتكينز التقدم للضيوف عندما سيطر على كرة طويلة من الحارس مارتينيز قبل أن يضعها بلمسة ذكية من فوق الألماني ماكس فايس، حارس بيرنلي في الدقيقة 56.

ولم يستسلم بيرنلي حيث كثف من ضغطه الهجومي لينال مكافأة إصراره بعد سلسلة فرص ضائعة، بعدما تمكن الهولندي زيان فليمنغ من إدراك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 58 مختتما هجمة منظمة.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة، بعدما حُرم أستون فيلا من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، عقب سقوط إيمي بوينديا إثر تدخل من كايل ووكر داخل المنطقة.

وأهدر البديل السويسري محمد زكي أمدوني، فرصة ذهبية لخطف فوز غير متوقع لبيرنلي في اللحظات الأخيرة، فيما أضاع البرازيلي دوغلاس لويز، بدوره فرصة ذهبية لأستون فيلا لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي.

