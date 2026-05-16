قدم.. أستون فيلا يحسم المركز الرابع على حساب ليفربول بعدما تغلب عليه 4-2 في افتتاح الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

حسم فريق أستون فيلا المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا على ضيفه ليفربول 4-2، الجمعة، على ملعب "فيلا بارك" في افتتاح الـ37 من المسابقة.

بهذه النتيجة، رفع أستون فيلا رصيده إلى 62 نقطة، ليتقدم إلى المركز الرابع بجدول الترتيب ويضمن تأهله رسميا إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 59 نقطة في المركز الخامس.

انتهى الشوط الأول بتقدم أستون فيلا بهدف دون رد، إذ افتتح مورغان روجرز باب التسجيل في الدقيقة 42 بتسديدة مقوسة من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة من الدولي الفرنسي لوكاس دين.

وفي الشوط الثاني، ازدادت المباراة إثارة بعد أن عدل الهولندي فيرجيل فان دايك النتيجة لليفربول في الدقيقة 52 من رأسية، مستغلا سوء رقابة دفاع أستون فيلا، بعد ركلة حرة غير مباشرة نفذها المجري دومينيك سوبوسلاي.

وعاد أستون فيلا للتقدم بعد 5 دقائق عن طريق أولي واتكينز، إثر خطأ لا يغتفر من سوبوسلاي، الذي سقط بعد فقدانه التوازن، ليخسر الكرة لمصلحة أستون فيلا، قبل أن يضاعف اللاعب نفسه النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 73.

وحسم أستون فيلا نتيجة الفوز بهدف رابع في الدقيقة 89، حين أطلق الاسكتلندي جون ماكغين تسديدة يسارية رائعة من خارج منطقة الجزاء، ليعود فان دايك ويقلص الفارق بهدف في الدقيقة 2+90 برأسية بمساعدة دومينيك سوبوسلاي.