قدم.. أستون فيلا وفرايبورغ يتأهلان لنهائي الدوري الأوروبي بعد تجاوزهما عقبة نوتينغهام فورست وسبورتينغ براغا في إياب نصف النهائي

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

تأهل فريقا أستون فيلا الإنجليزي وفرايبورغ الألماني إلى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد تجاوزهما عقبتي نوتينغهام فورست الانجليزي وسبورتينغ براغا البرتغالي، الخميس، في إياب نصف النهائي.

فعلى ملعب "فيلا بارك" حقق فريق أستون فيلا فوزا كبيرا على ضيفه نوتينغهام فورست برباعية نظيفة ليعوض خسارته في مباراة الذهاب 0-1، ويتأهل بأفضلية مجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

سجل أهداف "الفيلانز" كل من أولي واتكينز 36، والأرجنتيني إيميليانو بوينديا من ركلة جزاء، والاسكتلندي جون ماكغين، قائد الفريق، (هدفان) في الدقائق 36 و58 و77 و80.

وعلى ملعب "أوروبا بارك" حقق فرايبورغ الألماني فوزا ثمينا على ضيفه سبورتينغ براغا البرتغالي بثلاثية مقابل هدف، مستغلا النقص العددي المبكر لبراغا بعد طرد المهاجم ماريو بورغيليس في الدقيقة السادسة.

بهذه النتيجة، عوض الفريق الألماني خسارته لمباراة الذهاب في البرتغال 1-2، ليتأهل بذلك لأول مرة في تاريخه للنهائي بأفضلية مجموع المباراتين بنتيجة 4-3.

سجل ثلاثية الفريق الألماني كل من لوكاس كوبلر (هدفان) والسويسري يوهان مانزامبي في الدقائق 19 و72 و41، فيما سجل هدف براغا الوحيد الإسباني باو فيكتور في الدقيقة 79.

وتقام المباراة النهائية بين أستون فيلا وفرايبورغ على ملعب "توبراش" بإسطنبول التركية يوم 20 مايو/أيار الجاري.