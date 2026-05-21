أستون فيلا الإنجليزي بطلا للدوري الأوروبي لأول مرة بتاريخه عقب تغلبه على فرايبورغ الألماني 3-0 في المباراة النهائية بإسطنبول

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أحرز فريق أستون فيلا الإنجليزي لقب الدوري الأوروبي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، عقب تغلبه على فرايبورغ الألماني 3-0، الأربعاء، على ملعب "توبراش" بإسطنبول، في المباراة النهائية.

وأنهى "الفيلانز" بهذا الإنجاز الكبير صياما عن الألقاب القارية دام 44 عاما منذ فوزه التاريخي بدوري أبطال أوروبا عام 1982، عندما فاز على بايرن ميونخ الألماني بهدف دون رد.

كما عزز الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني للفريق، رقمه القياسي الأسطوري، محققا لقبه الخامس في الدوري الأوروبي مع 3 أندية مختلفة هي إشبيلية (3 ألقاب) وفياريال وأستون فيلا بواقع لقب لكل منهما.

ومنح هذا التتويج أستون فيلا مقعدا مباشرا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، كما أهدى الدوري الإنجليزي مقعدا خامسا إضافيا.

تضمن طريق أستون فيلا إلى النهائي انتصارات في الأدوار الإقصائية على ليل وبولونيا وفريق نوتينغهام فورست، وهو فريق آخر من الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن ينهي المهمة ضد فرايبورغ.

يعد الاسكتلندي جون ماكجين والإنجليزي أولي واتكينز أفضل هدافي أستون فيلا في البطولة، حيث سجل كل منهما خمسة أهداف، أما الأرجنتيني إيميليانو بوينديا، فسجل أربعة أهداف وقدّم ست تمريرات حاسمة في 12 مباراة.

في أول موسم كامل لأوناي إيمري كمدرب، قاد فيلا إلى دوري أبطال أوروبا باحتلاله المركز الرابع، قبل أن يتأهل إلى الدوري الأوروبي هذا العام بعد احتلاله المركز السادس في موسم 2024/ 2025.

وعودة للمباراة، فقد تمكن الفريق الإنجليزي من فرض أفضليته على مجريات اللعب ليفتتح التسجيل بهدف أول في الدقيقة 41 حمل توقيع البلجيكي يوري تيليمانس، بتسديدة صاروخية استقرت في الشباك الألمانية.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ضاعف الأرجنتيني إيميليانو بوينديا، في مباراته رقم 150 مع الفريق، النتيجة بمهارة فردية رائعة وتسديدة مقوسة من على حدود منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، تمكن مورغان روجرز من حسم النتيجة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 58، بعد أن حوّل تمريرة بوينديا العرضية في الشباك من مسافة قريبة ليقضي على آمال فرايبورغ في العودة.