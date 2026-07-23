بعد تعرضه لإصابة في الظهر خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026

قدم.. أرسنال يعلن غياب مدافعه الفرنسي ويليام ساليبا "فترة طويلة" بعد تعرضه لإصابة في الظهر خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن نادي أرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن مدافعه الفرنسي الدولي ويليام ساليبا سيغيب "فترة طويلة"، بعد تعرضه لإصابة في الظهر أثناء مشاركته مع منتخب فرنسا في نهائيات كأس العالم 2026.

وقال النادي اللندني في بيان مساء الأربعاء: "عاد ويليام ساليبا إلينا من مشاركته في كأس العالم، حيث لعب دورا أساسيا في وصول فرنسا إلى الدور نصف النهائي من البطولة".

وتابع: "أكدت الفحوصات المتخصصة اللاحقة، التي أُجريت على ويليام عند عودته إلى لندن هذا الأسبوع، أنه يعاني من إصابة في الظهر تتطلب فترة من إعادة التأهيل".

وأضاف البيان: "خلصت التقييمات الشاملة إلى أن الجراحة غير موصى بها، لكن يجب على ويليام الآن أن يبدأ برنامج تعافٍ مُدارا، وستبدأ عملية إعادة تأهيله على الفور، مع إدارة مستمرة لإصابته، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب فترة طويلة".

وكان اللاعب، البالغ من العمر 25 عاما، يعاني من مشكلة في الظهر منذ عدة أسابيع، واستمرت معه حتى كأس العالم، لكنه اضطر إلى الخروج بعد 30 دقيقة من مباراة خسرتها فرنسا أمام إسبانيا في نصف النهائي.

وأُجبر ساليبا على الغياب عن المباراة التي خسرتها فرنسا أمام إنجلترا لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم 2026، وكان قد قال سابقا: "لقد عانيت من بعض الإصابات الطفيفة لعدة أشهر".

وأضاف ساليبا: "لقد كنت أضغط على أسناني لأن هناك دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز"، مشيرا إلى أن "كأس العالم لا تقام إلا مرة كل 4 سنوات، لذا عليك أن تتحلى بالصبر والتحمل".

وشارك ساليبا في 50 مباراة بجميع المسابقات مع أرسنال الموسم الماضي، حيث أنهى الفريق انتظارا دام 22 عاما للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، ووصل أيضا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتواجه كتيبة المدرب ميكيل أرتيتا فريق مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية، الأحد 16 أغسطس/ آب، قبل 5 أيام من بدء "الغانرز" حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستضيف فريق كوفنتري سيتي الصاعد حديثا.