قدم.. أرسنال يعلن غياب مدافعه الدولي بن وايت حتى نهاية الموسم بعد تعرضه لإصابة في الرباط الجانبي للركبة خلال مباراة وست هام، ومشاركته في كأس العالم محل شك كبير

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن نادي أرسنال، الثلاثاء، أن مدافعه الإنجليزي بن وايت سيغيب عن بقية الموسم بسبب إصابة في الركبة، ومن المتوقع أيضا أن يغيب عن المشاركة مع إنجلترا في كأس العالم لكرة القدم 2026.

وقال النادي اللندني في بيان: "أكدت التقييمات اللاحقة والمراجعات المتخصصة أن بن وايت تعرض لإصابة خطيرة في الرباط الجانبي للركبة، مما سيحرمه من المشاركة لبقية هذا الموسم".

وتابع: "يتولى فريقنا الطبي الآن إدارة برنامج تعافي وإعادة تأهيل بن وايت، حيث يركز الجميع بشكل كامل على دعم هدف أن يكون بن جاهزا لبدء استعداداتنا للموسم الجديد".

وتعرض اللاعب البالغ 28 عاما لإصابة في الشوط الأول من مباراة فوز أرسنال 1-0 على وست هام يوم الأحد، وشوهد وهو يغادر ملعب لندن مرتديا دعامة للركبة.

وشارك وايت في 30 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وبدأ المباريات الخمس الأخيرة لأرسنال، على الرغم من أنه بدأ تسع مباريات فقط في الدوري.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وسيضمن له الفوز على بيرنلي وكريستال بالاس في آخر مباراتين بالمسابقة أول لقب دوري له منذ 22 عاما، بينما سيواجه أيضا باريس سان جيرمان في أول نهائي له في دوري أبطال أوروبا منذ 20 عاما.

وبما أن أرسنال أكد سعيه لتجهيز بن وايت للموسم التحضيري فهذا يعني أنه من غير المرجح أن يكون جاهزا لكأس العالم التي تنطلق بعد أقل من شهر، وسيعلن توماس توخيل عن تشكيلته للبطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في 22 مايو/أيار الجاري.

وعاد بن وايت إلى تشكيلة المنتخب الإنجليزي لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات في المباريات الودية الأخيرة ضد أوروغواي واليابان في مارس، وسجل هدفا في التعادل في المباراة الأولى.