قادما من كلوب بروج في صفقة قياسية بالدوري البلجيكي للمحترفين، وأستون فيلا يتعاقد مع غارناتشو لمدة موسم على سبيل الإعارة من تشيلسي

قدم.. أرسنال يضم اليوناني كريستوس تزوليس بعقد طويل الأمد قادما من كلوب بروج في صفقة قياسية بالدوري البلجيكي للمحترفين، وأستون فيلا يتعاقد مع غارناتشو لمدة موسم على سبيل الإعارة من تشيلسي

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

تعاقد نادي أرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الخميس، مع الجناح اليوناني كريستوس تزوليس بعقد طويل الأمد قادما من صفوف كلوب بروج، في صفقة قياسية للدوري البلجيكي للمحترفين.

وقال "الغانرز" عبر موقعه الإلكتروني: "يسرنا أن نعلن عن توقيع عقد طويل الأمد مع كريستوس تزوليس".

وتابع: "ينضم إلينا المهاجم البالغ من العمر 24 عاما قادما من نادي كلوب بروج، حيث شارك في 108 مباريات في جميع المسابقات، وسجل 43 هدفا وصنع 45 هدفا للفريق البلجيكي".

بدأ كريستوس مسيرته الاحترافية في بلاده، حيث لعب لنادي باوك سالونيك وتدرج في أكاديمية النادي ليخوض أول مباراة له مع الفريق الأول ضد أولمبياكوس في يونيو/ حزيران 2020.

وبعد موسم مثير للإعجاب، انضم كريستوس إلى فريق نورويتش سيتي الذي كان يلعب آنذاك في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2021، قبل أن يخرج للإعارة مع نادي تفينتي الهولندي وفورتونا دوسلدورف الألماني على التوالي.

في يوليو/ تموز 2024، انضم المهاجم إلى نادي كلوب بروج، حيث أصبح ركيزة أساسية في الفريق خلال الموسمين التاليين، إذ فاز بكأس بلجيكا عام 2024 والدوري البلجيكي 2025، بالإضافة إلى حصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري البلجيكي للمحترفين لموسمين متتاليين.

على الصعيد الدولي، مثل كريستوس اليونان في مستويات الشباب المتعددة قبل أن يخوض أول مباراة له مع المنتخب الوطني الأول في أكتوبر/ تشرين الأول 2020. ومنذ ذلك الحين، شارك في 34 مباراة مع منتخب بلاده.

وذكرت وسائل إعلام إنجليزية أن قيمة الصفقة بلغت 40 مليون يورو، وهو رقم قياسي في الدوري البلجيكي للمحترفين، وجاءت هذه الصفقة لتعوض رحيل البلجيكي لياندرو تروسارد الذي انتقل إلى بشيكطاش التركي.

على صعيد آخر، ضم نادي أستون فيلا الإنجليزي الجناح الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع التزام مشروط بأن يصبح الانتقال دائما في الصيف المقبل قادما من تشيلسي.