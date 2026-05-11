بهدف دون رد في الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة ليقترب من الفوز باللقب..

قدم.. أرسنال يتخطى وست هام بصعوبة في الدوري الإنجليزي بهدف دون رد في الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة ليقترب من الفوز باللقب..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

اقترب فريق أرسنال خطوة كبيرة نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز درامي على مضيفه وست هام المهدد بالهبوط، الأحد، على ملعب "لندن"، في الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة.

الفوز هو الثالث تواليا لكتيبة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، لترفع رصيدها إلى 79 نقطة من 36 مباراة متقدمة، بخمس نقاط على مانشستر سيتي، الوصيف الذي خاض 35 مباراة.

في المقابل، تلقت آمال وست هام في البقاء ضربة قوية، إذ يملك 36 نقطة من 36 مباراة في المركز 18، متأخرا بنقطة واحدة عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز 17، والذي يستضيف ليدز يونايتد، الاثنين.

بدأ أرسنال الشوط الأول بقوة وكان قريبا من التقدم في الدقيقة التاسعة عبر البلجيكي لياندرو تروسارد بتسديدة قوية تصدى لها الحارس الدنماركي ماتس هيرمانسن وارتطمت بالعارضة، ثم سنحت له فرصة أخرى من رأسية لكنها ارتدت من القائم.

ونجا أرسنال من هدف مؤكد في الدقيقة 78، بعدما صنع وست هام فرصة هائلة، إذ وضع البرتغالي غونسالو فرنانديز تسديدته من مسافة ست ياردات في المكان الوحيد الذي تمكن رايا من التصدي له.

وانتظر "الغانرز" حتى الدقيقة 83 لينجح الفريق في تسجيل هدف التقدم عبر لياندرو تروسارد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من البديل النرويجي مارتن أوديغارد، مانحا فريقه نقاط المباراة الثلاث.

وكاد وست هام أن يباغت أرسنال بهدف قاتل في الدقيقة 5+90، عندما أدرك كالوم ويلسون التعادل، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف إثر خطأ من بابلو لاعب وست هام ضد الحارس ديفيد رايا.