قدم.. أرسنال يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه بفوزه على أتلتيكو مدريد بهدف دون رد في إياب نصف نهائي المسابقة القارية

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

تأهل فريق أرسنال الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف دون رد، الثلاثاء، على ملعب "الإمارات" في إياب نصف النهائي.

واستغل الفريق اللندني تعادله بهدف لمثله في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "ميتروبوليتانو" بمدريد الأسبوع الماضي، ليصعد بأفضلية مجموع المباراتين بنتيجة 2-1، ليعود للمشهد الختامي للمرة الأولى منذ 2006.

وتنتظر كتيبة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب، وبايرن ميونخ الألماني في إياب نصف النهائي الآخر، الأربعاء، علما بأن مباراة الذهاب انتهت 5-4 لصالح الفريق الباريسي.

ويدين "الغانرز" بالفضل في فوزه وتأهله للنهائي إلى نجمه بوكايو ساكا، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45، عندما تابع كرة ارتدت من الحارس يان أوبلاك من تسديدة البلجيكي لياندرو تروسارد، ليودعها المرمى بسهولة.

وفي الشوط الثاني، حاول أتلتيكو مدريد العودة في نتيجة المباراة، وطالب جوليانو سيميوني بالحصول على ركلة جزاء بعد تدخل من غابرييل، لكن الحكم رفض ذلك، وأكدت تقنية الفيديو المساعد صحة القرار.

وعاد أنطوان غريزمان ليطالب بركلة جزاء، بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء لكن الحكم احتسب خطأً لصالح الإيطالي ريكاردو كالافيوري، مدافع أرسنال، بسبب تدخل من سيميوني قبل وصول الكرة إلى اللاعب الفرنسي.

وأهدر السويدي فيكتور غيوكيريس فرصة تسجيل هدف ثان لأرسنال، عندما أطاح بتمريرة رائعة من المدافع الإكوادوري بييرو هينكابي فوق مرمى الحارس أوبلاك في منتصف الشوط الثاني.