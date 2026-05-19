قدم.. أرسنال على بعد خطوة من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بفوزه الصعب على بيرنلي بهدف دون رد في الجولة السابعة والثلاثين من المسابقة وينتظر هدية من بورنموث أمام السيتي..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أصبح فريق أرسنال على بعد خطوة من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه الصعب على ضيفه بيرنلي بهدف دون رد، الاثنين، على ملعب "الإمارات"، في الجولة الـ37 للمسابقة.

بهذه النتيجة، رفع أرسنال رصيده إلى 82 نقطة في المركز الأول، موسعا الفارق إلى 5 نقاط مؤقتا مع مطارده مانشستر سيتي الذي يحل ضيفا على بورنموث الثلاثاء، فيما تجمد رصيد بيرنلي، الهابط، عند 21 نقطة في المركز التاسع عشر.

وبإمكان أرسنال إحراز اللقب رسميا إذا خسر السيتي المباراة، أما في حالة انتصاره سيتأجل الحسم إلى الجولة الأخيرة، حيث يحل أرسنال ضيفا على كريستال بالاس في ختام الموسم، بينما يستضيف السيتي أستون فيلا.

وفرض أرسنال سيطرته على المباراة، وشكل خطورة مستمرة على مرمى الضيوف الذين فشلوا في التسديد على مرمى الحارس الإسباني دافيد رايا طوال اللقاء، ولاحت للفريق العديد من الفرص السهلة للتسجيل.

ولجأ لاعبو الفريق اللندني إلى سلاح التسديد، لفك التكتل الدفاعي للضيوف، وسدد الألماني كاي هافيرتز كرة قريبة من القائم الأيسر في الدقيقة 15، ثم تسديدة أخرى بعدها بدقيقة من البلجيكي لياندرو تروسارد ارتدت من القائم.

وكاد بوكايو ساكا أن يكسر التعادل حين وضعه هافيرتز بتمريرة أمام المرمى، لكن الدفاع شتت الكرة من أمامه في ظل مطالبة أرسنال بركلة جزاء في الدقيقة 35، بدعوى تعرض ساكا للعرقلة.

وواصل أرسنال تهديد مرمى بيرنلي، وهذه المرة عبر النرويجي مارتن أوديغارد، لكن تسديدته أبعدها الدفاع إلى ركنية، جاء منها هدف أصحاب الأرض، حين نفذ ساكا الركلة وارتقى لها هافيرتز ووضعها برأسية في الشباك بالدقيقة 37.

وحاول ساكا إضافة هدف ثان قبل نهاية الشوط الأول، لكن الكرة التي سددها من على مشارف المنطقة مرت قريبة من القائم الأيمن في الدقيقة 44، واستمر السيناريو نفسه في الشوط الثاني لكن دون أي تغيير في النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز "الغانرز" بهدف دون رد.